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عربي-دولي

إصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف تجمعاً طلابياً داخل جامعة أثينا

Lebanon 24
04-11-2026 | 13:35
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إصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف تجمعاً طلابياً داخل جامعة أثينا
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شهدت جامعة أثينا في اليونان، الأربعاء، هجوماً نفذته مجموعة من الأشخاص، كان بعضهم يرتدي خوذات، واستهدف تجمعاً طلابياً داخل الحرم الجامعي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفادت خدمة الطوارئ الطبية اليونانية ووكالة أنباء أثينا بأن المصابين نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، مشيرتين إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.

وتباشر الشرطة التحقيق في الحادثة، فيما لا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم مجهولة، ولم يُعلن عن توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن.

من جهتها، أدانت وزارة التعليم اليونانية الاعتداء، معتبرة أنه "يشكل إهانة للمجتمع الأكاديمي وتقويضاً لحرية التعبير".

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه اليونان تحركات طلابية متزايدة، إذ تظاهر آلاف الطلاب والمعلمين الشهر الماضي للمطالبة بزيادة التمويل الحكومي للتعليم، وتحسين المرافق، والحد من الاكتظاظ في الصفوف، فيما تستعد مجموعات طلابية لتنظيم احتجاجات جديدة خلال الشهر الجاري.

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