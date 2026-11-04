إصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف تجمعاً طلابياً داخل جامعة أثينا

شهدت في ، الأربعاء، هجوماً نفذته مجموعة من الأشخاص، كان بعضهم يرتدي خوذات، واستهدف تجمعاً طلابياً داخل الجامعي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفادت الطبية ووكالة أنباء بأن المصابين نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، مشيرتين إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.

وتباشر الشرطة التحقيق في الحادثة، فيما لا تزال هوية المهاجمين ودوافعهم مجهولة، ولم يُعلن عن توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن.

من جهتها، أدانت اليونانية الاعتداء، معتبرة أنه "يشكل إهانة للمجتمع الأكاديمي وتقويضاً لحرية التعبير".

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه اليونان تحركات طلابية متزايدة، إذ تظاهر آلاف الطلاب والمعلمين الشهر الماضي للمطالبة بزيادة التمويل الحكومي للتعليم، وتحسين المرافق، والحد من الاكتظاظ في الصفوف، فيما تستعد مجموعات طلابية لتنظيم احتجاجات جديدة خلال الشهر الجاري.