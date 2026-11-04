استنفار أمني في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي خلال مشاورات تشكيل الحكومة.. ما السبب؟

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بدأت المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، وسط استنفار أمني مؤقت، بعد الاشتباه بوجود آثار لمادة غير معروفة على جسد صحافية أجنبية.وأفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن استُدعيت إلى المكان، عقب رصد آثار مادة مشبوهة خلال إخضاع صحافية أجنبية للتفتيش الأمني، وهي تعمل مصورة لصالح إحدى الشبكات الإخبارية .وعلى أثر ذلك، فُرضت إجراءات احترازية شملت منع الزوار مؤقتًا من دخول المقر، فيما جرى تحويل الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مدخل آخر. وبعد استكمال الفحوصات الأمنية، عادت حركة الدخول إلى طبيعتها.وجاءت هذه الحادثة بالتزامن مع استعداد هرتسوغ لبدء مشاوراته مع ممثلي الكتل التي فازت في انتخابات الكنيست، في إطار الإجراءات الدستورية الرامية إلى تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة المقبلة.ومن المقرر أن يتسلّم الرئيس ، مساء الأربعاء، النتائج الرسمية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة ، القاضي نوعام سولبرغ.وبموجب القانون، يتعين على هرتسوغ تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشر النتائج الرسمية، أي في موعد أقصاه الأربعاء 11 تشرين الثاني، مع إمكانية اتخاذ القرار قبل ذلك في حال انتهاء المشاورات.