بعد تدخل ترامب.. تأشيرة استثنائية لوالدة فتى غاني قُتل بالرصاص في نيويورك

توجهت والدة فتى غاني قُتل بالرصاص في ، الأربعاء، إلى لحضور جنازة ابنها، بعد تدخل الرئيس الأميركي لمنحها تأشيرة دخول، بناءً على طلب رئيس بلدية المدينة زهران ممداني.

وقُتل جافيتس فريمبونج (15 عاماً) في 29 تشرين الأول الماضي، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في حي برونكس أثناء توجهه إلى المدرسة، وفق بيان لوزارة الخارجية الغانية.

وكان الفتى قد انتقل من إلى الولايات المتحدة العام الماضي للإقامة مع والده.

وجاء التدخل عقب اتصال بين وممداني، طلب خلاله الأخير مساعدة والدة الضحية، أدو جيامفي، في الحصول على تأشيرة تسمح لها بحضور جنازة ابنها برفقة أفراد من عائلتها.

وقالت جيامفي، قبيل مغادرتها مطار أكرا، إن أولويتها هي تحقيق العدالة لابنها، مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يواصل دراسته في الولايات المتحدة ويصبح طبيباً.

من جهتها، دعت الحكومة الغانية إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الجريمة، وحثت سلطات على تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها في الحادثة.