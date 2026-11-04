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عربي-دولي

ترامب يحذّر الديمقراطيين من محاولة عزله من منصبه: "سأدمركم"!

Lebanon 24
04-11-2026 | 14:02
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ترامب يحذّر الديمقراطيين من محاولة عزله من منصبه: سأدمركم!
ترامب يحذّر الديمقراطيين من محاولة عزله من منصبه: سأدمركم! photos 0
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أي خطوة يتخذها الديمقراطيون لمساءلته تمهيداً لعزله من منصبه ستؤدي إلى "تدمير الحزب الديمقراطي"، معتبراً أن حزبه كان قادراً على تحقيق نتائج أفضل في انتخابات التجديد النصفي لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع.

وفي تصريحات للصحفيين، أقرّ ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت إلى حد كبير في خسارة الجمهوريين، لكنه دافع عن قرار خوضها، مؤكداً أنه كان يستحق ذلك، وقال: "كان علينا القيام بالأمر المتعلق بإيران، وما زلنا نقوم به".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، معتبراً أن مواجهة طهران كانت ضرورية، رغم انعكاساتها السلبية على نتائج حزبه الانتخابية.

وأشار ترامب إلى أن الجمهوريين لم ينجحوا في نقل التأييد الذي يحظى به إلى مرشحيهم، معرباً، في الوقت نفسه، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين، رغم تحذيره لهم من المضي في مساعي عزله.

وكان الجمهوريون قد خسروا السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، في نتيجة أقرّ ترامب بأن الحرب على إيران كانت من أبرز العوامل التي أسهمت فيها.

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