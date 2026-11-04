ترامب يحذّر الديمقراطيين من محاولة عزله من منصبه: "سأدمركم"!

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إن أي خطوة يتخذها لمساءلته تمهيداً لعزله من منصبه ستؤدي إلى "تدمير "، معتبراً أن حزبه كان قادراً على تحقيق نتائج أفضل في انتخابات التجديد النصفي لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع.

وفي تصريحات للصحفيين، أقرّ بأن الحرب على أسهمت إلى حد كبير في خسارة الجمهوريين، لكنه دافع عن قرار خوضها، مؤكداً أنه كان يستحق ذلك، وقال: "كان علينا القيام بالأمر المتعلق بإيران، وما زلنا نقوم به".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، معتبراً أن مواجهة كانت ضرورية، رغم انعكاساتها السلبية على نتائج حزبه .

وأشار ترامب إلى أن الجمهوريين لم ينجحوا في نقل التأييد الذي يحظى به إلى مرشحيهم، معرباً، في الوقت نفسه، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع ، رغم تحذيره لهم من المضي في مساعي عزله.

وكان الجمهوريون قد خسروا السيطرة على مجلسي في انتخابات التجديد النصفي، في نتيجة أقرّ ترامب بأن الحرب على إيران كانت من أبرز العوامل التي أسهمت فيها.