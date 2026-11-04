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عربي-دولي

هزائم انتخابية متفرقة تثير التساؤلات حول مستقبل اليمين العالمي

Lebanon 24
04-11-2026 | 15:17
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هزائم انتخابية متفرقة تثير التساؤلات حول مستقبل اليمين العالمي
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أثارت انتكاسات انتخابية واجهتها قوى وأحزاب يمينية في عدد من الدول تساؤلات بشأن مستقبل التيار المحافظ، وما إذا كانت هذه النتائج تمثل بداية تحوّل سياسي أوسع، أم أنها تعكس ظروفاً داخلية تختلف من بلد إلى آخر.
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وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والهجرة، وهي ملفات تؤثر في توجهات الناخبين وتضع الأحزاب الحاكمة أمام اختبارات سياسية متزايدة.

ورغم أن بعض النتائج قد تشير إلى تراجع التأييد لقوى يمينية، فإن الحديث عن موجة عالمية موحدة لا يزال مبكراً، نظراً إلى اختلاف الأنظمة الانتخابية والتحالفات والظروف السياسية بين الدول.

ويبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت هذه الانتكاسات ستتحول إلى اتجاه انتخابي مستمر، أم أنها مجرد خسائر متفرقة لا تعكس بالضرورة تراجعاً شاملاً للتيار المحافظ.

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