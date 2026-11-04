آيزنكوت يتعهد بتعزيز الشراكة مع واشنطن في حال توليه رئاسة الوزراء

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تعهد زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الأربعاء، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في حال توليه رئاسة الوزراء، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال آيزنكوت في بيان: "بقيادتي، سنعمل على تجديد هذه الشراكة وتعميقها، وتعزيز الدعم القائم على توافق الحزبين، والذي شكّل ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين".
وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز المصالح الأمنية المشتركة وترسيخ الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للازدهار في الشرق الأوسط.
وكان آيزنكوت قد رأى، الثلاثاء، أن إعلان ترامب عزمه إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل تدريجياً يعكس ضرورة رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال في بيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن اطلاع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تحول في العلاقة الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام، كما حصل مع الجمهور، يكشف خطورة تصرفات نتنياهو، مضيفاً: "لم يعد بالإمكان الوثوق به ويجب استبداله".