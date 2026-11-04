آيزنكوت يتعهد بتعزيز الشراكة مع واشنطن في حال توليه رئاسة الوزراء

تعهد زعيم حزب "يشار" المعارض ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الأربعاء، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع في حال توليه رئاسة الوزراء، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وقال آيزنكوت في بيان: "بقيادتي، سنعمل على تجديد هذه الشراكة وتعميقها، وتعزيز الدعم القائم على توافق الحزبين، والذي شكّل ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين".





وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس الأميركي لتعزيز المصالح الأمنية المشتركة وترسيخ الاستقرار الإقليمي وفتح جديدة للازدهار في .

وكان آيزنكوت قد رأى، الثلاثاء، أن إعلان عزمه إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل تدريجياً يعكس ضرورة رحيل رئيس الوزراء .

وقال في بيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن اطلاع المؤسسة الأمنية على تحول في العلاقة الاستراتيجية عبر ، كما حصل مع الجمهور، يكشف خطورة تصرفات ، مضيفاً: "لم يعد بالإمكان الوثوق به ويجب استبداله".