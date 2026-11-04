حكيم جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأميركي

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أعلن زعيم في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، ترشحه رسمياً لتولي رئاسة المجلس، في خطوة تأتي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تحركات سياسية لإعادة ترتيب قيادة المؤسسة التشريعية الأميركية.ويُعدّ جيفريز من أبرز القيادات في ، بعدما تولى قيادة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب عام 2023، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يقود أحد الحزبين الرئيسيين في الكونغرس.ويأتي إعلان ترشحه في ظل التنافس على قيادة مجلس النواب، حيث يتطلب انتخاب رئيس المجلس الحصول على أغلبية أصوات النواب المشاركين في التصويت، وفق القواعد المعمول بها.ومن شأن تولي جيفريز المنصب، في حال انتخابه، أن يمنحه دوراً محورياً في إدارة الجلسات التشريعية وتحديد أولويات المجلس، إلى جانب قيادة المفاوضات مع ومجلس الشيوخ بشأن الملفات السياسية والاقتصادية الرئيسية.