تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حكيم جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
04-11-2026 | 16:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حكيم جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأميركي
حكيم جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، ترشحه رسمياً لتولي رئاسة المجلس، في خطوة تأتي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تحركات سياسية لإعادة ترتيب قيادة المؤسسة التشريعية الأميركية.
Advertisement

ويُعدّ جيفريز من أبرز القيادات الديمقراطية في الكونغرس، بعدما تولى قيادة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب عام 2023، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يقود أحد الحزبين الرئيسيين في الكونغرس.

ويأتي إعلان ترشحه في ظل التنافس على قيادة مجلس النواب، حيث يتطلب انتخاب رئيس المجلس الحصول على أغلبية أصوات النواب المشاركين في التصويت، وفق القواعد المعمول بها.

ومن شأن تولي جيفريز المنصب، في حال انتخابه، أن يمنحه دوراً محورياً في إدارة الجلسات التشريعية وتحديد أولويات المجلس، إلى جانب قيادة المفاوضات مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بشأن الملفات السياسية والاقتصادية الرئيسية.
مواضيع ذات صلة
موقع "أكسيوس": زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشّحه لرئاسة المجلس في رسالة وجّهها إلى زملائه
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى زملائه
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنظار تتّجه إلى الديمقراطيّ حكيم جيفريز... هل يكون رئيس مجلس النواب الأميركيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات ترشح لانا زكي نسيبة رسميّاً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 03:35:00 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

مجلس الشيوخ

الديمقراطية

الديمقراطي

الكونغرس

ديمقراطي

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:33 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-04
Lebanon24
16:54 | 2026-11-04
Lebanon24
16:50 | 2026-11-04
Lebanon24
15:24 | 2026-11-04
Lebanon24
15:20 | 2026-11-04
Lebanon24
15:17 | 2026-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24