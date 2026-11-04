الديمقراطيون يحسمون مجلسَي الكونغرس.. ترامب يقرّ بأثر حرب إيران والفرز مستمر في ولايتين

حسم الديمقراطيون السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما استمر فرز الأصوات في عدد من السباقات. وبلغت حصيلة الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ 54 مقعداً، بينها مقعدا مستقلَّين متحالفين معها، مقابل 44 للجمهوريين. وفي مجلس النواب، حقق الديمقراطيون مكاسب بلغت 30 مقعداً على الأقل، متجاوزين عتبة الأغلبية البالغة 218 مقعداً.

وفي أحدث تطورات الفرز، اتّسع تقدّم الديمقراطي سكوت كولوم على السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث في ميسيسيبي إلى 1,138 صوتاً بعد فرز نحو 96% من الأصوات، وفق "الغارديان". وفي ألاسكا، تقدّمت الديمقراطية ماري بيلتولا على السيناتور دان سوليفان بـ626 صوتاً بعد فرز نحو 74%. ولا يزال السباقان غير محسومين، وقد تنتقل ألاسكا إلى جولة فرز وفق ترتيب تفضيلات الناخبين إذا لم يتجاوز أي مرشح.

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وفي أول ظهور علني له بعد الانتخابات، أقرّ الرئيس بأن الحرب مع أسهمت في خسارة الجمهوريين، ودافع في الوقت نفسه عن قراره خوضها. وجاء موقفه بعدما حمّل نائبه جي دي فانس الحرب مسؤولية الهزيمة. وأبدى استعداداً للعمل مع الديمقراطيين، مذكّراً بصلاحيته في استخدام الفيتو الرئاسي ضد مشاريع القوانين.

وانتقلت المنافسة إلى قيادة مجلس النواب. فقد أعلن زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز ترشّحه رسمياً لرئاسة المجلس، واضعاً خفض كلفة المعيشة وتشديد الرقابة على الإدارة ضمن أولوياته. وفي المقابل، أفادت تقارير أميركية بأن رئيس المجلس الحالي مايك جونسون لن يسعى إلى قيادة الكتلة الجمهورية في الكونغرس المقبل، فيما دخل النائبان ستيف سكاليز وجيم جوردان السباق لخلافته.

ومن أبرز نتائج الانتخابات، انتزاع الديمقراطيين سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ كانت بيد الجمهوريين، بينها مقاعد تكساس وكانساس وكارولينا الجنوبية، واحتفاظهم بمقعدَي جورجيا وميشيغان. وفي ميشيغان، فاز عبد الرحمن الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي. ويبدأ الكونغرس الجديد ولايته في 3 كانون الثاني 2027، حين ينتخب مجلس النواب رئيسه.