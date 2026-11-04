بعد فوز الديمقراطيين..هل يتخلى ترامب عن وزير دفاعه ؟

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أكد الرئيس الأميركي دعمه لوزير الدفاع بيت هيغسيث، وذلك بعد فوز بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي عكست غضب الناخبين إزاء الحرب على .وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في تغيير هيغسيث، قال للصحفيين: "لا، فأنا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية"، وفقا لما نقلته وكالة .يأتي هذا الرد على النقيض من موقف الرئيس الأسبق بوش، الذي أقال رامسفيلد في صباح اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي عام 2006، عندما ساعد استياء الناخبين إزاء الحرب على الديمقراطيين في الفوز بالسيطرة على الكونغرس.لكن مصادر قالت إن ترامب لا يزال بإمكانه تغيير هيغسيث، مع مواصلة الجمهوريين تقييم خسائرهم.وقال أحد مستشاري ترامب إن هيغسيث "ربما يكون على وشك خسارة منصبه" بسبب الحرب، مضيفا: "سيتم تحميل شخص ما المسؤولية عن هذا، ومن البديهي أن هذا الشخص لن يكون هو (ترامب)".وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن ترامب سأل مستشاريه، عقب الهزيمة ، عما إذا كان ينبغي لهيجسيث الاستمرار في منصبه. ويعد هيغسيث، إلى جانب ترامب، أحد أبرز الشخصيات الأميركية المرتبطة بالحرب التي لا تحظى بشعبية، والتي شكلت عبئا كبيرا على الجمهوريين خلال الحملة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.