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عربي-دولي

نجل شاه إيران السابق يدعو لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد القيادة في طهران

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:16
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نجل شاه إيران السابق يدعو لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد القيادة في طهران
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دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق وأحد أبرز ممثلي المعارضة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد القيادة في طهران.
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وطالب بهلوي، خلال خلال زيارة للبرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بطع الشبكات، وطرد الدبلوماسيين، وزيادة الضغط الاقتصادي من خلال العقوبات، والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت.

كما حث الاتحاد الأوروبي على إظهار الحزم نفسه عند التعامل مع إيران كما يفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحمّل رضا بهلوي القيادة في طهران المسؤولية عن مقتل آلاف الأشخاص، ويقدم نفسه كقائد انتقالي، على الرغم من أن دوره لا يزال مثيرا للجدل داخل المعارضة. وتدعمه الجماعات الملكية، بينما يرفض آخرون أي عودة للملكية أو القيادة من قبل أعضاء من العائلة الحاكمة السابقة.

ومن المقرر أن يتسلم بهلوي يوم السبت جائزة الحرية لعام 2026 المقدمة من مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، نيابة عن الشعب الإيراني.

وقد انتقدت بعض المنظمات الإيرانية والسجناء السابقون من عهد الشاه قرار تسليم الجائزة لبهلوي.
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