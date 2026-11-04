نجل شاه إيران السابق يدعو لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد القيادة في طهران

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دعا رضا بهلوي، نجل شاه السابق وأحد أبرز ممثلي ، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد القيادة في طهران.وطالب بهلوي، خلال خلال زيارة للبرلمان ، الاتحاد الأوروبي بطع الشبكات، وطرد الدبلوماسيين، وزيادة الضغط الاقتصادي من خلال ، والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت.كما حث الاتحاد الأوروبي على إظهار الحزم نفسه عند التعامل مع إيران كما يفعل مع .ويحمّل رضا بهلوي القيادة في طهران المسؤولية عن مقتل آلاف الأشخاص، ويقدم نفسه كقائد انتقالي، على الرغم من أن دوره لا يزال مثيرا للجدل داخل المعارضة. وتدعمه الجماعات الملكية، بينما يرفض آخرون أي عودة للملكية أو القيادة من قبل أعضاء من العائلة الحاكمة السابقة.ومن المقرر أن يتسلم بهلوي يوم السبت جائزة الحرية لعام 2026 المقدمة من مؤسسة فريدريش ناومان ، نيابة عن الشعب .وقد انتقدت بعض المنظمات الإيرانية والسجناء السابقون من عهد الشاه قرار تسليم الجائزة لبهلوي.