ترامب يقر بتأثير ارتفاع أسعار الوقود على هزيمة الجمهوريين

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أقر الرئيس الأميركي ، بأن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع كان أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكنه دافع عن قراره بشن هجوم على إيران.وقال ترامب إنه يتفق مع تقييم نائبه جيه دي ، الذي وصف الحرب بأنها سبب الهزيمة في الانتخابات.وفي الوقت نفسه، دافع عن قراره الدخول في حرب مع إيران، قائلا إنه لو واجه نفسه مجددا، لاتخذ القرار ذاته.وشدد على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب تستحق ما ترتب عليها، أجاب بنعم.كما قال إن استياء المواطنين يتعلق بـ"الأسعار، وليس الحرب"، مع إقراره بأن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود "بقدر قليل وعلى المدى ".وأصر ترامب أيضا على أن حزبه كان سيفوز في الانتخابات لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أن أنصاره خلال التجمعات لم ينتقل إلى المرشحين الجمهوريين.