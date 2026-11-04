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عربي-دولي

ترامب يقر بتأثير ارتفاع أسعار الوقود على هزيمة الجمهوريين

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:20
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أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران كان أحد أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكنه دافع عن قراره بشن هجوم على إيران.
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وقال ترامب  إنه يتفق مع تقييم نائبه جيه دي فانس، الذي وصف الحرب بأنها سبب الهزيمة في الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، دافع ترامب عن قراره الدخول في حرب مع إيران، قائلا إنه لو واجه الاختيار نفسه مجددا، لاتخذ القرار ذاته.

وشدد على أنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب تستحق ما ترتب عليها، أجاب بنعم.

كما قال إن استياء المواطنين يتعلق بـ"الأسعار، وليس الحرب"، مع إقراره بأن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود "بقدر قليل وعلى المدى القصير".

وأصر ترامب أيضا على أن حزبه كان سيفوز في الانتخابات لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أن حماس أنصاره خلال التجمعات الانتخابية لم ينتقل إلى المرشحين الجمهوريين.
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