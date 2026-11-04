الصين تدعو دول حوض ميكونغ إلى رفض "التدخل الخارجي" وتوسيع التعاون

دعت شركاءها في حوض نهر ميكونغ إلى رفض "التدخل الخارجي" والتحريض على المواجهة بين التكتلات، بالتوازي مع توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي.

وجاءت الدعوة على لسان الصيني خلال الاجتماع لوزراء خارجية دول آلية "لانكانغ–ميكونغ"، الذي عُقد في الأربعاء، وفق وكالة "شينخوا". وتضم الآلية، التي أُنشئت عام 2016، الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، وتحمل اسم النهر المعروف بـ"لانكانغ" في الصين و"ميكونغ" في الدول الأخرى.

ودعا وانغ إلى البناء على نتائج التعاون خلال السنوات العشر الماضية لبدء "عقد ذهبي" جديد، عبر تنسيق خطط التنمية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنفيذ مشاريع محلية لتحسين سبل العيش.

كما اقترح توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والتصنيع والزراعة الذكيين، وشجّع مزيداً من دول الحوض على الانضمام إلى للتعاون في مجال ، التي أطلقتها الصين وتتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وعلى الصعيد الأمني، دعا وانغ إلى رفض إقامة تكتلات مغلقة ومنع عودة النزعة العسكرية، وإلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. واقترح أيضاً تعزيز التعاون في الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.