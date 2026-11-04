تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تدعو دول حوض ميكونغ إلى رفض "التدخل الخارجي" وتوسيع التعاون

Lebanon 24
04-11-2026 | 23:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصين تدعو دول حوض ميكونغ إلى رفض التدخل الخارجي وتوسيع التعاون
الصين تدعو دول حوض ميكونغ إلى رفض التدخل الخارجي وتوسيع التعاون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعت الصين شركاءها في حوض نهر ميكونغ إلى رفض "التدخل الخارجي" والتحريض على المواجهة بين التكتلات، بالتوازي مع توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي.

وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية دول آلية "لانكانغ–ميكونغ"، الذي عُقد في بكين الأربعاء، وفق وكالة "شينخوا". وتضم الآلية، التي أُنشئت عام 2016، الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، وتحمل اسم النهر المعروف بـ"لانكانغ" في الصين و"ميكونغ" في الدول الأخرى.

ودعا وانغ إلى البناء على نتائج التعاون خلال السنوات العشر الماضية لبدء "عقد ذهبي" جديد، عبر تنسيق خطط التنمية وتسهيل التجارة والاستثمار وتنفيذ مشاريع محلية لتحسين سبل العيش.

كما اقترح توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي والتصنيع والزراعة الذكيين، وشجّع مزيداً من دول الحوض على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها الصين وتتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وعلى الصعيد الأمني، دعا وانغ إلى رفض إقامة تكتلات مغلقة ومنع عودة النزعة العسكرية، وإلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. واقترح أيضاً تعزيز التعاون في الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والاستجابة لها.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الصين وروسيا تنتقدان التدخل الخارجي في منطقة أوراسيا
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: دول الخليج وروسيا تسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: نتضامن مع دول الجوار ومنها دول مجلس التعاون الخليجي بإجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان لخفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 09:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

المنظمة العالمية

وزير الخارجية

الحادي عشر

عيد الأم

وانغ يي

يا وفية

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05
Lebanon24
02:00 | 2026-11-05
Lebanon24
01:52 | 2026-11-05
Lebanon24
01:46 | 2026-11-05
Lebanon24
01:39 | 2026-11-05
Lebanon24
01:37 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24