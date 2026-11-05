زيلينسكي في مدريد... محادثات مرتقبة مع سانشيز

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مدريد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة آخرين، على هامش القمة الإيبيرية-الأمريكية اللاتينية، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة الإسبانية.ويستقبل سانشيز زيلينسكي في زيارة هي الخامسة له إلى إسبانيا، وفق المصدر ذاته.وعلى هامش القمة الإيبيرية-الأمريكية اللاتينية الخميس أيضا، سيجري الرئيس الأوكراني محادثات مع "عدد من ، لمناقشة الوضع في بلاده وتداعياته العالمية، فضلا عن التحديات الرئيسية المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين".وبعد 4 سنوات ونيّف على بدء الحرب الروسية ، من المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين كييف وموسكو بوساطة يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني في الإمارات العربية المتحدة.وقال فولوديمير زيلينسكي الذي زار برلين الثلاثاء، إنه يأمل أن تفضي المحادثات إلى لقاء مع نظيره الروسي .وتُفتتح القمة الإيبيرية-الأمريكية اللاتينية الأربعاء في مدريد، بحضور بارز للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المعروف بانتقاداته الشديدة لمضيف القمة الاشتراكي بيدرو سانشيز.وإلى جانب ميلي، تجمع هذه النسخة الثلاثون قادة آخرين من اليمين في أميركا اللاتينية، ومنهم التشيلي خوسيه أنطونيو كاست، والكوستاريكية لورا فرنانديز، والبوليفي رودريغو باز، والهندوراسي نصري عصفورة.في المقابل، يغيب أبرز رموز اليسار في المنطقة، وهم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أُعيد انتخابه مؤخرا، والمكسيكية كلاوديا شينباوم، بالإضافة إلى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز.