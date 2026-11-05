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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تعتزم توسيع عملياتها البحرية باتجاه هرمز

Lebanon 24
05-11-2026 | 01:19
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كوريا الجنوبية تعتزم توسيع عملياتها البحرية باتجاه هرمز
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تعتزم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية توسيع نطاق عمليات وحدة مكافحة القرصنة "تشيونغهاي" ليصل إلى الطرف الجنوبي من ميناء الدقم العُماني، على بُعد نحو 650 كيلومتراً من مضيق هرمز، وفق هيئة الإذاعة العامة "كي بي إس".

وتشمل الخطة تعزيز الوحدة بطائرة دورية بحرية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون"، ومعدات غير مأهولة لمكافحة الألغام، وفريق لإزالة الذخائر المتفجرة. وأفادت وكالة "يونهاب" بأن الوزارة تعتزم إضافة 75 فرداً، ليرتفع قوام الوحدة إلى 395 فرداً.

وأوضحت الوزارة، الخميس، أنها ستعرض الخطة على مجلس الوزراء للحصول على موافقة الرئيس قبل تقديمها إلى الجمعية الوطنية. ويخضع تفويض الوحدة، المنتشرة منذ عام 2009 وتعمل أساساً في خليج عدن قبالة الصومال، لموافقة برلمانية سنوية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد استبعد إرسال قوات قتالية إلى هرمز، مؤكداً أن بلاده لن تنشر قوات على نحو قد يجرّها إلى صراع خارجي.

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