الحرس الثوري يعلن اشتعال النيران في ناقلتَي نفط وقاطرة في مضيق هرمز

أعلن ، الخميس، اندلاع حرائق في ناقلتَي نفط وقاطرة بحرية في حوادث منفصلة بمضيق هرمز، وقال إن الناقلتين حاولتا عبور مسارات وصفها بأنها "غير مصرح بها".

وأوضح الحرس، في بيان نشرته وكالة "إرنا"، أن ناقلة نفط كبيرة اصطدمت بلغم ليل الأربعاء أثناء محاولتها العبور جنوب المضيق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتوقّفها عن العمل.

وأضاف أن النيران اندلعت في ناقلة أخرى أثناء خروجها عن المسار في الجزء الشرقي من المضيق، ثم اشتعلت قاطرة كانت تقترب منها للمساعدة في إخماد الحريق.

وقال الحرس إن وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لبحريته سيطرت على طائرتين من طراز "لوكاس" وصفهما بأنهما "متسللتان". كما قال إن قواته البحرية لا تزال تسيطر على المضيق، واتهم بتشجيع السفن على تجاوز قيود المرور وسلوك مسار ملغوم.

ويشكّل ، الواقع بين وسلطنة ، ممراً رئيسياً لصادرات الخليجية. وظلّ محوراً للمواجهة بين واشنطن وطهران التي استؤنفت في ، بعدما توصّل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار في نيسان.