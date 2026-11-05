كوريا الشمالية تختبر منظومة دفاع جوي جديدة وتحاكي هجوماً على مطار

أعلنت اختبار منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي، بالتزامن مع تدريب بالذخيرة الحية استخدمت فيه صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى لمحاكاة هجوم على مطار افتراضي شرقي البلاد.

وأفادت المركزية بأن إدارة الصواريخ أجرت اختبار المنظومة الأربعاء 4 تشرين الثاني، للتحقق من دقة التوجيه وقدرتها على رصد الأهداف وتحديدها وتتبعها. وقالت إن الاختبار أظهر كفاءة أنظمة التوجيه وقدرة معدات معالجة بيانات الرصد على التعامل مع أهداف متنوعة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن رصد إطلاق عدة صواريخ من منطقة سوندوك في الشمالية باتجاه بحر الشرق، مشيراً إلى أن مداها لم يتجاوز 300 كيلومتر.

وتأتي الاختبارات في ظل استمرار التوتر في الكورية وإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.