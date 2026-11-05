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عربي-دولي

الانتخابات الأميركية.. الديمقراطيون يرفعون رصيدهم إلى 240 مقعداً ويحسمون الانتصار!

Lebanon 24
05-11-2026 | 02:00
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الانتخابات الأميركية.. الديمقراطيون يرفعون رصيدهم إلى 240 مقعداً ويحسمون الانتصار!
الانتخابات الأميركية.. الديمقراطيون يرفعون رصيدهم إلى 240 مقعداً ويحسمون الانتصار! photos 0
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ارتفع رصيد الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي إلى 240 مقعداً مقابل 147 للجمهوريين، وفق حصيلة الفرز صباح الخميس 5 تشرين الثاني. ولا تزال نتائج 48 دائرة غير محسومة، بعدما تجاوز الديمقراطيون عتبة الأغلبية البالغة 218 مقعداً.   

وفي مجلس الشيوخ، استقرّت الحصيلة عند 54 مقعداً للكتلة الديمقراطية، بينها مقعدا مستقلَّين متحالفين معها، مقابل 44 للجمهوريين. وقد يرتفع رصيد الكتلة إلى 56 مقعداً إذا فاز مرشحاها في ميسيسيبي وألاسكا، وهما السباقان الوحيدان اللذان لم يُحسما بعد في المجلس.   

وفي ميسيسيبي، اتّسع تقدّم الديمقراطي سكوت كولوم على السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث إلى 1,138 صوتاً بعد فرز نحو 96% من الأصوات. وقال مسؤول الانتخابات في الولاية إن نحو 3,600 بطاقة بريدية لا تزال بانتظار الفرز، إضافة إلى عدد غير محدد من البطاقات المؤقتة التي تخضع للتحقق. 

أما في ألاسكا، فتقدّمت الديمقراطية ماري بيلتولا على السيناتور الجمهوري دان سوليفان بـ637 صوتاً، ارتفاعاً من 626 في الحصيلة السابقة، فيما لا يزال نحو ربع الأصوات خارج الفرز. وإذا لم يتجاوز أي مرشح 50% من أصوات الخيار الأول، تُحتسب تفضيلات الناخبين التالية، على أن تُنشر نتائج هذه المرحلة في 18 تشرين الثاني.   

ويبدأ الكونغرس الجديد ولايته في 3 كانون الثاني 2027، فيما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز ترشّحه رسمياً لرئاسة المجلس.   

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