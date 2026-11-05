ميلانيا ترامب تستقبل مسؤولين أوكرانيين وروسا في البيت الأبيض

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تستقبل سيدة الأولى ميلانيا اليوم الخميس مسؤولين من وروسيا في ، قبيل محادثات في أبوظبي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.وأحيت المحادثات المرتقبة الآمال في السلام مع استمرار الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا للعام الخامس، فيما أثار التقارب الأخير بين الرئيسين الأميركي والروسي مخاوف من أن تتخلى عن كييف.ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أمس الأربعاء عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المستشار الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل دميترييف ومفوّضة حقوق الإنسان يانا لانتراتوفا يعتزمان لقاء ميلانيا ترامب الخميس "شرط أن تسير كلّ الترتيبات اللوجستية كما هو مقرر".وأعلن مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس أنه سيلتقي أيضا ميلانيا ترامب في واشنطن.وكتب لوبينيتس على الأربعاء "أنا في طريقي إلى واشنطن. تنتظرني لقاءات مهمة. لكنني أريد أن أسألكم وأنا في الطريق: لو أمكنكم إيصال رسالة واحدة إلى سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، فماذا تقولون لها؟".وكان مكتب ميلانيا ترامب أعلن في بيان أنّ "السيدة الأولى ستجمع بنفسها في البيت الأبيض ممثلين عن وأوكرانيا، وهما بلدان يخوضان حربا أحدهما ضدّ الآخر".ويأتي اللقاء بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه أجرى محادثات "مفصّلة للغاية استمرّت ساعة ونصف الساعة" مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبيل اجتماع أبوظبي الأسبوع المقبل، وهو الأول بين الأطراف الثلاثة منذ شباط.(أ.ف.ب)