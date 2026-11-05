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عربي-دولي

ميلانيا ترامب تستقبل مسؤولين أوكرانيين وروسا في البيت الأبيض

Lebanon 24
05-11-2026 | 02:48
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ميلانيا ترامب تستقبل مسؤولين أوكرانيين وروسا في البيت الأبيض
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تستقبل سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب اليوم الخميس مسؤولين من أوكرانيا وروسيا في البيت الأبيض، قبيل محادثات في أبوظبي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
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وأحيت المحادثات المرتقبة الآمال في السلام مع استمرار الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا للعام الخامس، فيما أثار التقارب الأخير بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مخاوف من أن تتخلى واشنطن عن كييف.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أمس الأربعاء عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المستشار الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل دميترييف ومفوّضة حقوق الإنسان يانا لانتراتوفا يعتزمان لقاء ميلانيا ترامب الخميس "شرط أن تسير كلّ الترتيبات اللوجستية كما هو مقرر".

وأعلن مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس أنه سيلتقي أيضا ميلانيا ترامب في واشنطن.

وكتب لوبينيتس على فيسبوك الأربعاء "أنا في طريقي إلى واشنطن. تنتظرني لقاءات مهمة. لكنني أريد أن أسألكم وأنا في الطريق: لو أمكنكم إيصال رسالة واحدة إلى سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، فماذا تقولون لها؟".

وكان مكتب ميلانيا ترامب أعلن في بيان أنّ "السيدة الأولى  ستجمع بنفسها في البيت الأبيض ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، وهما بلدان يخوضان حربا أحدهما ضدّ الآخر".

ويأتي اللقاء بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه أجرى محادثات "مفصّلة للغاية استمرّت ساعة ونصف الساعة" مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبيل اجتماع أبوظبي الأسبوع المقبل، وهو الأول بين الأطراف الثلاثة منذ شباط.(أ.ف.ب)
 
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