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عربي-دولي

الانتخابات الأميركية تُربك "إمبراطورية ماسك" التكنولوجية

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-11-2026 | 07:30
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الانتخابات الأميركية تُربك إمبراطورية ماسك التكنولوجية
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أفاد تقرير لمجلة "بوليتيكو"، ترجمه "لبنان24"، بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان من أبرز الخاسرين في ليلة الانتخابات النصفية الأميركية، بعدما أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين جمهوريين لم يتمكن معظمهم من الفوز، في ضربة سياسية قد تنعكس على مشاريعه التكنولوجية، ولا سيما خططه لتوسيع إنشاء مراكز البيانات في ولاية تكساس.
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وأنفق ماسك نحو 446 مليون دولار لدعم مرشحين وجهود انتخابية مختلفة، وهو أكبر مبلغ ينفقه شخص من خارج السباق الانتخابي في انتخابات أميركية، بينها أكثر من 200 مليون دولار على جهود مرتبطة بولاية تكساس. لكن المرشحين الذين دعمهم خسروا في معظم أنحاء البلاد، ومن بينهم كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ عن تكساس، وفيفيك راماسوامي في سباق حاكم ولاية أوهايو.

وتبدو خطط ماسك لتوسيع إنشاء مراكز البيانات في مختلف أنحاء تكساس مهددة بشكل خاص، بعدما حققت الديمقراطية جينا هينوخوسا فوزاً مفاجئاً على الحاكم الجمهوري الحالي غريغ أبوت في سباق حاكم الولاية.

وعلّق ماسك على النتائج عبر منصة "إكس"، صباح الأربعاء، كاتباً: "تبدو مراكز البيانات في الفضاء خياراً جذاباً الآن"، في إشارة إلى فكرة يسعى إلى تنفيذها. وأتبع ذلك بتعليق ساخر عن التدخل في الانتخابات، قائلاً: "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي استخدمتها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة".

وشكّلت تكساس، التي اتخذها ماسك موطناً له، خلال العامين الماضيين مركزاً رئيسياً لمشاريع مراكز البيانات وإنشائها، في ظل دعم قوي من أبوت لقطاع التكنولوجيا وكبار المستثمرين في وول ستريت.

وفي هذا السياق، قال سام كوبلمان، ناشر موقع "هانتربروك ميديا" الاستقصائي المرتبط بصندوق تحوّط، إن تكساس كان يُفترض أن تكون ملاذاً لمشاريع الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، بحيث يتمكن المستثمرون من إنشاء هذه المراكز بصرف النظر عما يجري في الولايات الأخرى، معتبراً أن نتائج الانتخابات غيّرت هذا الواقع بالكامل.

ولا تقتصر تداعيات النتائج على مشاريع ماسك في تكساس، إذ قد يصبح أيضاً هدفاً لتحركات الحزب الديمقراطي، بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس الأميركي، في ظل دعوات داخل الحزب لاستدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا للمثول أمام الكونغرس.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس غريغ كاسار، في بيان مساء الثلاثاء، إن الناخبين رفضوا الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا ممولين من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن على الديمقراطيين محاسبة هؤلاء بدلاً من قبول أموالهم.

المصدر: خاص "لبنان24"
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عربي-دولي

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الذكاء الاصطناعي

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