أنقرة تحقق في مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني

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أعلنت ، الخميس، أن جندياً تركياً قُتل جراء إطلاق نار من الجانب للحدود أواخر تشرين الأول الماضي، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.ويأتي الإعلان بعد أيام من مقتل الجندي خلال تدخل عسكري للتعامل مع واقعة عبور حدودي في ولاية هكاري، جنوب شرقي ، قرب الحدود مع .وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في 31 تشرين الأول الماضي، مقتل الجندي يوسف سعيد أونلو، الذي أصيب بإطلاق نار أثناء أداء مهامه ضمن وحدات حرس الحدود في منطقة يوكسكوفا التابعة لولاية هكاري.وبحسب وكالة ، فإن الجندي كان يخدم ضمن اللواء الحدودي السابع، وأصيب أثناء تدخل القوات التركية للتعامل مع حادث عبور للحدود.ونُقل المصاب بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى هكاري الحكومي، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.ولم يكشف البيان الأول لوزارة الدفاع عن هوية مطلقي النار أو طبيعة واقعة العبور التي سبقت الحادث، فيما جاء إعلان الخميس ليوضح أن إطلاق النار وقع من جهة الأراضي .