أنقرة تحقق في مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية
، الخميس، أن جندياً تركياً قُتل جراء إطلاق نار من الجانب الإيراني
للحدود أواخر تشرين الأول الماضي، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
ويأتي الإعلان بعد أيام من مقتل الجندي خلال تدخل عسكري للتعامل مع واقعة عبور حدودي في ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا
، قرب الحدود مع إيران
.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في 31 تشرين الأول الماضي، مقتل الجندي يوسف سعيد أونلو، الذي أصيب بإطلاق نار أثناء أداء مهامه ضمن وحدات حرس الحدود في منطقة يوكسكوفا التابعة لولاية هكاري.
وبحسب وكالة الأناضول
، فإن الجندي كان يخدم ضمن اللواء الحدودي السابع، وأصيب أثناء تدخل القوات التركية للتعامل مع حادث عبور للحدود.
ونُقل المصاب بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى هكاري الحكومي، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.
ولم يكشف البيان الأول لوزارة الدفاع عن هوية مطلقي النار أو طبيعة واقعة العبور التي سبقت الحادث، فيما جاء إعلان الخميس ليوضح أن إطلاق النار وقع من جهة الأراضي الإيرانية
.
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن التحقيق في الحادث لا يزال جارياً، دون الإعلان عن نتائج نهائية بشأن هوية مطلقي النار أو دوافعهم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطاً بمحاولة تسلل أو نشاط تهريب أو بجهة مسلحة تنشط في المنطقة الحدودية.
كما لم تتضمن المعلومات المعلنة ما يشير إلى أن القوات الإيرانية النظامية هي التي أطلقت النار. (العربية)