تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أنقرة تحقق في مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني

Lebanon 24
05-11-2026 | 05:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أنقرة تحقق في مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني
أنقرة تحقق في مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن جندياً تركياً قُتل جراء إطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود أواخر تشرين الأول الماضي، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
Advertisement

ويأتي الإعلان بعد أيام من مقتل الجندي خلال تدخل عسكري للتعامل مع واقعة عبور حدودي في ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا، قرب الحدود مع إيران.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في 31 تشرين الأول الماضي، مقتل الجندي يوسف سعيد أونلو، الذي أصيب بإطلاق نار أثناء أداء مهامه ضمن وحدات حرس الحدود في منطقة يوكسكوفا التابعة لولاية هكاري.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الجندي كان يخدم ضمن اللواء الحدودي السابع، وأصيب أثناء تدخل القوات التركية للتعامل مع حادث عبور للحدود.

ونُقل المصاب بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى هكاري الحكومي، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.

ولم يكشف البيان الأول لوزارة الدفاع عن هوية مطلقي النار أو طبيعة واقعة العبور التي سبقت الحادث، فيما جاء إعلان الخميس ليوضح أن إطلاق النار وقع من جهة الأراضي الإيرانية.
 
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن التحقيق في الحادث لا يزال جارياً، دون الإعلان عن نتائج نهائية بشأن هوية مطلقي النار أو دوافعهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطاً بمحاولة تسلل أو نشاط تهريب أو بجهة مسلحة تنشط في المنطقة الحدودية.

كما لم تتضمن المعلومات المعلنة ما يشير إلى أن القوات الإيرانية النظامية هي التي أطلقت النار. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي على الحدود مع إيران في 31 تشرين الأول نتيجة إطلاق نار من الجانب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على الحدود التركية الإيرانية.. ومقتل جندي
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: مقتل جنديين بالجيش إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين في الفوعة بريف إدلب
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية: مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار في إحدى ضواحي باريس
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:19:49 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

الإيرانية

الأناضول

الإيراني

جنوب شرق

التركية

التركي

أنقرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-11-05
Lebanon24
10:48 | 2026-11-05
Lebanon24
10:41 | 2026-11-05
Lebanon24
10:32 | 2026-11-05
Lebanon24
10:26 | 2026-11-05
Lebanon24
10:17 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24