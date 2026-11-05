فرنسا تستعد لموجة تظاهرات جديدة

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يُتوقع أن يشارك مئات الآلاف في أنحاء ، الخميس، في إضرابات وتحركات احتجاجية دعت إليها النقابات، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.وقدّرت السلطات عدد المشاركين في تحركات الخميس بما بين 500 ألف و700 ألف شخص في مختلف المناطق ، فيما يُتوقع أن يشارك ما يصل إلى 80 ألف شخص في مسيرة بباريس.وقالت ماريليز ليون من الكونفدرالية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) إن "التعبئة ستكون قوية"، متوقعة مشاركة مماثلة لتلك التي شهدتها الاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في فرنسا عام 2023، والتي ضمت أكثر من مليون متظاهر.ودعت نقابات التعليم العام والخاص إلى الإضراب، إلى جانب النقابات الممثلة لعمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.وتطالب النقابات الحكومة وأصحاب العمل برفع الحد الأدنى للأجور، الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2012، وإقرار زيادات عامة في الرواتب، وإجراء إصلاحات ضريبية، وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.وأعلن لوران نونييز، الأربعاء، نشر 70 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الأمن في أنحاء فرنسا، ملوّحا بـ"رد حازم جدا" على أي "أعمال عنف" أو إخلال بالنظام.