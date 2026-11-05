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عربي-دولي

فرنسا تستعد لموجة تظاهرات جديدة

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:40
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فرنسا تستعد لموجة تظاهرات جديدة
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يُتوقع أن يشارك مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، الخميس، في إضرابات وتحركات احتجاجية دعت إليها النقابات، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.
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وقدّرت السلطات عدد المشاركين في تحركات الخميس بما بين 500 ألف و700 ألف شخص في مختلف المناطق الفرنسية، فيما يُتوقع أن يشارك ما يصل إلى 80 ألف شخص في مسيرة بباريس.

وقالت ماريليز ليون من الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي إف دي تي) إن "التعبئة ستكون قوية"، متوقعة مشاركة مماثلة لتلك التي شهدتها الاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في فرنسا عام 2023، والتي ضمت أكثر من مليون متظاهر.

ودعت نقابات التعليم العام والخاص إلى الإضراب، إلى جانب النقابات الممثلة لعمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.

وتطالب النقابات الحكومة وأصحاب العمل برفع الحد الأدنى للأجور، الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2012، وإقرار زيادات عامة في الرواتب، وإجراء إصلاحات ضريبية، وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.

وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز، الأربعاء، نشر 70 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الأمن في أنحاء فرنسا، ملوّحا بـ"رد حازم جدا" على أي "أعمال عنف" أو إخلال بالنظام.
 
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي، بالتوازي مع احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشربن الأول، مع اندلاع أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات. (سكاي نيوز عربية) 
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