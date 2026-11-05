تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيف كرّم الأميران ويليام وهاري ذكرى والدتهما؟

Lebanon 24
05-11-2026 | 07:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف كرّم الأميران ويليام وهاري ذكرى والدتهما؟
كيف كرّم الأميران ويليام وهاري ذكرى والدتهما؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت مجلة "بيبول"، أن الأميرين ويليام وشقيقه هاري كرّما ذكرى والدتهما الأميرة ديانا، عبر إرسال رسائل تهنئة منفصلة إلى الفائزين بـ"جائزة ديانا"، وهي مؤسسة خيرية أُنشئت تخليداً لذكرى الأميرة الراحلة، وتُعدّ المؤسسة الوحيدة التي تحمل اسمها وتحظى بدعم الأميرين.
Advertisement

وكرّمت المؤسسة هذا العام 198 شاباً وشابة من 44 دولة، تقديراً لجهودهم في العمل الاجتماعي وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، بينهم 23 فائزاً من الولايات المتحدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة تيسي أوجو، إن الفائزين يجسدون قدرة الشباب على إحداث التغيير بغض النظر عن خلفياتهم وظروفهم، مشيرة إلى أنهم يواصلون البناء على إرث الأميرة ديانا بعد نحو 30 عاماً على رحيلها.

ورغم أن مشاركة ويليام والأمير هاري في تكريم والدتهما تمثل لفتة مشتركة نادرة، فإن توجيه رسالتين منفصلتين لا يعكس مؤشرات على تحسن علاقتهما المتوترة منذ سنوات. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الحريري في ذكرى ميلاد والده: كان صاحب رؤية للبنان
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوى كرم ودانييلا رحمة تثيران الجدل في عزاء والدة باسم كريستو
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
من خلال رسالة... هل كان الأمير ويليام وزوجته كيت يعلمان بفضيحة والد ميغان ماركل؟
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة والدته... الأمير هاري يكشف كيف أثّر كبت حزنه على صحته النفسية
lebanon 24
Lebanon24
05/11/2026 18:21:04 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

الولايات المتحدة

الأميرة ديانا

مؤسسة خيرية

ارم نيوز

أميرين

بيبول

تيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-11-05
Lebanon24
10:48 | 2026-11-05
Lebanon24
10:41 | 2026-11-05
Lebanon24
10:32 | 2026-11-05
Lebanon24
10:26 | 2026-11-05
Lebanon24
10:17 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24