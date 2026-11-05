كيف كرّم الأميران ويليام وهاري ذكرى والدتهما؟

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ذكرت مجلة " "، أن الأميرين وشقيقه هاري كرّما ذكرى والدتهما ، عبر إرسال رسائل تهنئة منفصلة إلى الفائزين بـ"جائزة ديانا"، وهي أُنشئت تخليداً لذكرى الأميرة الراحلة، وتُعدّ المؤسسة الوحيدة التي تحمل اسمها وتحظى بدعم الأميرين.وكرّمت المؤسسة هذا العام 198 شاباً وشابة من 44 دولة، تقديراً لجهودهم في العمل الاجتماعي وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، بينهم 23 فائزاً من .وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة أوجو، إن الفائزين يجسدون قدرة الشباب على إحداث التغيير بغض النظر عن خلفياتهم وظروفهم، مشيرة إلى أنهم يواصلون البناء على إرث الأميرة ديانا بعد نحو 30 عاماً على رحيلها.ورغم أن مشاركة ويليام والأمير هاري في تكريم والدتهما تمثل لفتة مشتركة نادرة، فإن توجيه رسالتين منفصلتين لا يعكس مؤشرات على تحسن علاقتهما المتوترة منذ سنوات. (ارم نيوز)