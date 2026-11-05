تطور جديد في محاكمة نتنياهو.. القضاة يدرسون استدعاء المستشارة القانونية

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يدرس القضاة المشرفون على محاكمة في قضايا الفساد، استدعاء المستشارة القانونية للحكومة ، لمناقشة مستقبل الإجراءات القضائية، في خطوة غير معتادة قد تشكّل تحولاً في مسار المحاكمة.وجاء هذا التطور خلال جلسة عقدتها ، الخميس، بعدما طلب محامو الدفاع عن ورجل الأعمال ألوفيتش حضور المستشارة القانونية، على خلفية تساؤلات أثارتها شهادة المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت بشأن إجراءات التحقيق والتصاريح القانونية المرتبطة بها.وكشف القاضي عوديد شاحام أن هيئة المحكمة كانت تدرس هذه الخطوة قبل تقديم طلب الدفاع، معتبراً أن التواصل المباشر مع المستشارة القانونية قد يساعد في معالجة الإشكاليات التي تواجه استمرار المحاكمة.في المقابل، اعترض ممثلو على المقترح، معتبرين أن استدعاء المستشارة القانونية لمناقشة سير القضية إجراء استثنائي، وأن تتولى أصلاً نقل ملاحظات المحكمة إلى الجهات المختصة.ولم يصدر القضاة قراراً نهائياً بشأن الاستدعاء، فيما يُنتظر موقف النيابة من المقترح.ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، ينفي ارتكاب أي مخالفات فيها، بينما تستمر محاكمته منذ عام 2020.