روسيا تنفي استهداف متاجر أوروبية بهجمات إلكترونية وتصف الاتهامات بـالعبثية

نفى ، الخميس، الاتهامات الموجهة إلى بالوقوف وراء هجمات إلكترونية طالت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى في خلال الأسبوع الجاري، واصفاً هذه المزاعم بأنها "عبثية" ولا تستند إلى أي أدلة.

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وجاء النفي الروسي بعدما أبلغت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل عن ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، نتيجة أعطال في أنظمة التبريد، ما أدى إلى إتلاف مواد غذائية تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. وفي ظل هذه الحوادث، حذر من احتمال استهداف إمدادات الغذاء في القارة بشكل متعمد.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الاتهامات "عبثية"، معتبراً أنها لا تستند إلى أي حجج أو أدلة. وأضاف أن توجيه اتهامات غير مثبتة إلى وربطها بمختلف الحوادث بات نهجاً متكرراً لدى .

وشملت الأعطال متاجر في بلجيكا وإستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد، فيما كانت قد شهدت هجوماً إلكترونياً واسعاً الشهر الماضي.