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عربي-دولي

روسيا تنفي استهداف متاجر أوروبية بهجمات إلكترونية وتصف الاتهامات بـ"العبثية"

Lebanon 24
05-11-2026 | 11:58
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روسيا تنفي استهداف متاجر أوروبية بهجمات إلكترونية وتصف الاتهامات بـالعبثية
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نفى الكرملين، الخميس، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية طالت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى في أوروبا خلال الأسبوع الجاري، واصفاً هذه المزاعم بأنها "عبثية" ولا تستند إلى أي أدلة.

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وجاء النفي الروسي بعدما أبلغت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل عن ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، نتيجة أعطال في أنظمة التبريد، ما أدى إلى إتلاف مواد غذائية تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. وفي ظل هذه الحوادث، حذر الاتحاد الأوروبي من احتمال استهداف إمدادات الغذاء في القارة بشكل متعمد.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الاتهامات "عبثية"، معتبراً أنها لا تستند إلى أي حجج أو أدلة. وأضاف أن توجيه اتهامات غير مثبتة إلى موسكو وربطها بمختلف الحوادث بات نهجاً متكرراً لدى الدول الأوروبية.

وشملت الأعطال متاجر في بلجيكا وإستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد، فيما كانت فرنسا قد شهدت هجوماً إلكترونياً واسعاً الشهر الماضي.

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