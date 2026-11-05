ما علاقة ترامب بـالبطة العرجاء؟

Advertisement

بعد فوز على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، دخل الرئيس في ما يُعرف بـ"البطة العرجاء".والبطة العرجاء تعبير سياسي يُطلق على المسؤول الذي بقيت له مدة في منصبه لكن نفوذه تراجع، إما لأن ولايته على وشك الانتهاء، أو لأن خصومه سيطروا على السلطة التشريعية، وشبّهوه ببطة مصابة في قدمها لا تستطيع مجاراة السرب. وأصل التعبير اقتصادي، فقد ظهر في بورصة في القرن الثامن عشر لوصف التجار العاجزين عن سداد ديونهم، ثم انتقل إلى السياسة في .وينطبق الوصف على لسببين: خسارته الأغلبية التي ستتيح للديمقراطيين التحكم بالتشريع والميزانية وفتح تحقيقات برلمانية، وكون هذه ولايته الثانية والأخيرة، إذ يمنعه من الترشح عام 2028.لكن ذلك لا يعني أنه فقد سلطته. فما زال يملك حق النقض والأوامر التنفيذية وصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والعقوبات وقيادة الجيش، ولهذا يتوقع محللون أن يتجه إلى الملفات الدولية خلال العامين المقبلين.