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خاص

ما علاقة ترامب بـ"البطة العرجاء"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-11-2026 | 13:15
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ما علاقة ترامب بـالبطة العرجاء؟
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بعد فوز الديمقراطيين على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، دخل الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ما يُعرف بـ"البطة العرجاء". 
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والبطة العرجاء تعبير سياسي يُطلق على المسؤول الذي بقيت له مدة في منصبه لكن نفوذه تراجع، إما لأن ولايته على وشك الانتهاء، أو لأن خصومه سيطروا على السلطة التشريعية، وشبّهوه ببطة مصابة في قدمها لا تستطيع مجاراة السرب. وأصل التعبير اقتصادي، فقد ظهر في بورصة لندن في القرن الثامن عشر لوصف التجار العاجزين عن سداد ديونهم، ثم انتقل إلى السياسة في الولايات المتحدة.

وينطبق الوصف على ترامب لسببين: خسارته الأغلبية التي ستتيح للديمقراطيين التحكم بالتشريع والميزانية وفتح تحقيقات برلمانية، وكون هذه ولايته الثانية والأخيرة، إذ يمنعه الدستور من الترشح عام 2028.

لكن ذلك لا يعني أنه فقد سلطته. فما زال يملك حق النقض والأوامر التنفيذية وصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والعقوبات وقيادة الجيش، ولهذا يتوقع محللون أن يتجه إلى الملفات الدولية خلال العامين المقبلين.
المصدر: خاص "لبنان24"
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خاص

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