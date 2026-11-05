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عربي-دولي

الجيش المصري يكشف ترسانة أسلحة لدى عصابات الذهب

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:36
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الجيش المصري يكشف ترسانة أسلحة لدى عصابات الذهب
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أعلن الجيش المصري، الخميس، ضبط 691 شخصاً متورطاً في التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية قرب الحدود مع السودان، وتوجيه ضربات استباقية لشبكات إجرامية عابرة للحدود.
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وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أحمد عتمان، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه النتائج التفصيلية للمرحلة الأولى من عملية "درع الجنوب" لتأمين الحدود الجنوبية، إن العملية تُنفذ عبر ثلاث مراحل متكاملة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وكشف أن المضبوطين شملوا 151 مصرياً و540 أجنبياً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى تنفيذ ضربات استباقية أسفرت عن قطع خطوط إمداد بعض البؤر الإجرامية بالأسلحة والذخائر عبر المنافذ غير الشرعية.

وأوضح أن التحريات والعمليات الميدانية كشفت عن ارتباط بين عصابات التنقيب غير المشروع وشبكات تهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والاتجار بالمخدرات، وتسهيل الهجرة غير النظامية.
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الصحراء الشرقية

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