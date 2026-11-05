الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم

أعلن ، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية للاستطلاع من طراز "MQM-170" في أجواء ، مشيراً إلى أنها الخامسة من الطراز نفسه التي يتم إسقاطها.

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وأوضح ، في بيان، أن أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لقوته الجوفضائية تمكنت من التشويش على المسيّرة وتعطيلها، ما أدى إلى سقوطها.

ولم يكشف البيان عن طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة أو الجهة التي تولّت تشغيلها.