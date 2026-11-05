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عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم

Lebanon 24
05-11-2026 | 14:53
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الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم photos 0
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية للاستطلاع من طراز "MQM-170" في أجواء جزيرة قشم، مشيراً إلى أنها الخامسة من الطراز نفسه التي يتم إسقاطها.

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وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لقوته الجوفضائية تمكنت من التشويش على المسيّرة وتعطيلها، ما أدى إلى سقوطها.

ولم يكشف البيان عن طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة أو الجهة التي تولّت تشغيلها.

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الحرس الثوري

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