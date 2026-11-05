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عربي-دولي

اتصال إماراتي قطري يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

Lebanon 24
05-11-2026 | 15:13
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اتصال إماراتي قطري يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اتصال إماراتي قطري يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية photos 0
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أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما ويعزز الازدهار لشعبيهما.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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