اتصال إماراتي قطري يبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أجرى نائب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزير الخارجية الشيخ عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما ويعزز الازدهار لشعبيهما.

وبحسب "وام"، تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.