تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إسرائيل وألمانيا توسّعان شراكتهما في الطاقة باتفاق جديد لعام 2027

Lebanon 24
05-11-2026 | 15:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إسرائيل وألمانيا توسّعان شراكتهما في الطاقة باتفاق جديد لعام 2027
إسرائيل وألمانيا توسّعان شراكتهما في الطاقة باتفاق جديد لعام 2027 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسّعت إسرائيل وألمانيا نطاق تعاونهما في قطاع الطاقة، بتوقيع برنامج عمل مشترك لعام 2027، في السنة الخامسة على التوالي للشراكة الثنائية، بهدف تطوير تقنيات الطاقة الناشئة، وتعزيز أمن البنية التحتية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء.
Advertisement

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، الخميس، توقيع البرنامج مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، خلال زيارة وفد ألماني متخصص في شؤون الطاقة إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة إن برنامج التعاون لعام 2027 يستهدف تطوير تقنيات جديدة، تشمل الطاقة الحرارية الأرضية والاندماج النووي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات التنظيمية بشأن وقود الطيران المستدام وأنواع الوقود الأنظف والأقل انبعاثاً.

ويشمل البرنامج دراسة إمكانات تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض، وسبل نقل الغاز الطبيعي والغازات منخفضة الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، وتطوير حلول لشحن السيارات الكهربائية في المباني السكنية، واستخدام المضخات الحرارية في المباني.

البحرية الإسرائيلية تتسلم الغواصة السادسة من ألمانيا
تسلّمت البحرية الإسرائيلية الغواصة "أحي دراكون"، وهي السادسة في أسطولها والثالثة من طراز "دولفين"، بعد رحلة استغرقت نحو شهر من ألمانيا.

الذكاء الاصطناعي وأمن شبكات الطاقة
ويمتد التعاون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة شبكات الكهرباء، وتبادل الخبرات بشأن حماية البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الأمن الإلكتروني لأنظمة التحكم والتشغيل والخدمات السحابية، وحماية السيادة الرقمية.

ويتضمن البرنامج أيضاً بحث آليات إدارة مخزونات الوقود وقطع الغيار، وتعزيز قدرة منشآت الطاقة على التعافي من الهجمات الإلكترونية والأضرار الأخرى، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الأطر التنظيمية والاستعداد لحالات الطوارئ.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الشراكة أسهمت في إطلاق مبادرات تنظيمية وتنفيذ سياسات ومشروعات في إسرائيل، من خلال التعاون المهني والتدريبات المشتركة وتبادل الوفود والخبرات المتعلقة بتشغيل منشآت الطاقة والاستجابة لحالات الطوارئ.

شراكة بدأت عام 2022
تعود الشراكة الألمانية الإسرائيلية في مجال الطاقة إلى 23 آذار 2022، عندما وقع البلدان إعلان نوايا مشتركاً للتعاون في القطاع، بهدف تطوير حلول لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة والموثوقة وذات التكلفة المناسبة.

ووفقاً للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ركز التعاون منذ تأسيسه على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات الجديدة، وتعزيز الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين والبحث والتطوير. 

وبحسب الموقع الرسمي للشراكة، التي تدعم تنفيذها الوكالة الألمانية للطاقة (dena)، يجري التعاون من خلال مجموعتي عمل حكوميتين، تختص إحداهما بسياسات الطاقة وتقنياتها، فيما تركز الثانية على رقمنة البنية التحتية الحيوية للطاقة وحمايتها.

وتنظم المجموعتان ورش عمل ودراسات بحثية ومؤتمرات وزيارات متبادلة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسسات بحثية وشركات من البلدين، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وكفاءة استخدامها والشبكات الذكية، فضلاً عن مواجهة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف منشآت الطاقة.

وتضيف خطة العمل لعام 2027 مجالات تعاون تشمل الاندماج النووي والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تعزيز حماية شبكات الكهرباء والمنشآت الحيوية واستمرارية إمدادات الطاقة.
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية: أسواق الطاقة لن تتعافى في 2027
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة 32% في 2026 والسلع الغذائية 18% خلال 2026-2027
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: موازنة 2027 هي محطة في مسار أوسع لمعالجة الالتزامات المالية للدولة وإصلاح القطاع المصرفي
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثانوية السفير" منحت "جائزة جميل الحايك" لعام 2027 للطّالبة سيلين علي زعرور
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 04:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الألمانية

الثنائي

التركي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-05
Lebanon24
16:47 | 2026-11-05
Lebanon24
16:44 | 2026-11-05
Lebanon24
16:41 | 2026-11-05
Lebanon24
16:30 | 2026-11-05
Lebanon24
16:22 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24