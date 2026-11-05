إسرائيل وألمانيا توسّعان شراكتهما في الطاقة باتفاق جديد لعام 2027

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وسّعت وألمانيا نطاق تعاونهما في قطاع الطاقة، بتوقيع برنامج عمل مشترك لعام 2027، في السنة الخامسة على التوالي للشراكة الثنائية، بهدف تطوير تقنيات الطاقة الناشئة، وتعزيز أمن البنية التحتية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء.وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ، الخميس، توقيع البرنامج مع الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، خلال زيارة وفد ألماني متخصص في شؤون الطاقة إلى إسرائيل.وقالت الوزارة إن برنامج التعاون لعام 2027 يستهدف تطوير تقنيات جديدة، تشمل الطاقة الحرارية الأرضية والاندماج ، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات التنظيمية بشأن وقود الطيران المستدام وأنواع الوقود الأنظف والأقل انبعاثاً.ويشمل البرنامج دراسة إمكانات تخزين الطبيعي تحت الأرض، وسبل نقل الغاز الطبيعي والغازات منخفضة الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، وتطوير حلول لشحن السيارات الكهربائية في المباني السكنية، واستخدام المضخات الحرارية في المباني.البحرية الإسرائيلية تتسلم الغواصة السادسة من ألمانياتسلّمت البحرية الإسرائيلية الغواصة "أحي دراكون"، وهي السادسة في أسطولها والثالثة من طراز "دولفين"، بعد رحلة استغرقت نحو شهر من ألمانيا.الذكاء الاصطناعي وأمن شبكات الطاقةويمتد التعاون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة شبكات الكهرباء، وتبادل الخبرات بشأن حماية البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الأمن الإلكتروني لأنظمة التحكم والتشغيل والخدمات السحابية، وحماية السيادة الرقمية.ويتضمن البرنامج أيضاً بحث آليات إدارة مخزونات الوقود وقطع الغيار، وتعزيز قدرة منشآت الطاقة على التعافي من الهجمات الإلكترونية والأضرار الأخرى، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الأطر التنظيمية والاستعداد لحالات الطوارئ.وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الشراكة أسهمت في إطلاق مبادرات تنظيمية وتنفيذ سياسات ومشروعات ، من خلال التعاون المهني والتدريبات المشتركة وتبادل الوفود والخبرات المتعلقة بتشغيل منشآت الطاقة والاستجابة لحالات الطوارئ.شراكة بدأت عام 2022تعود الشراكة الألمانية الإسرائيلية في مجال الطاقة إلى 23 آذار 2022، عندما وقع البلدان إعلان نوايا مشتركاً للتعاون في القطاع، بهدف تطوير حلول لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة والموثوقة وذات التكلفة المناسبة.ووفقاً للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ركز التعاون منذ تأسيسه على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات الجديدة، وتعزيز الأمن الإلكتروني للبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين والبحث والتطوير.وبحسب الموقع الرسمي للشراكة، التي تدعم تنفيذها الوكالة الألمانية للطاقة (dena)، يجري التعاون من خلال مجموعتي عمل حكوميتين، تختص إحداهما بسياسات الطاقة وتقنياتها، فيما تركز الثانية على رقمنة البنية التحتية الحيوية للطاقة وحمايتها.وتنظم المجموعتان ورش عمل ودراسات بحثية ومؤتمرات وزيارات متبادلة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسسات بحثية وشركات من البلدين، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وكفاءة استخدامها والشبكات الذكية، فضلاً عن مواجهة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف منشآت الطاقة.وتضيف خطة العمل لعام 2027 مجالات تعاون تشمل الاندماج النووي والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تعزيز حماية شبكات الكهرباء والمنشآت الحيوية واستمرارية إمدادات الطاقة.