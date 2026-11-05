رسالة من خامنئي إلى بوتين.. ماذا بحث رضائي في الكرملين؟

سلّم المسؤول محسن رضائي رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، خلال لقاء في الكرملين، الخميس، بحث تطورات الحرب وأمن المنطقة ومرحلة ما بعدها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن رضائي قوله إن خامنئي كلفه بإيصال الرسالة إلى في أسرع وقت، مشيراً إلى أن أرسل تحياته إلى المرشد الإيراني.

وأوضح رضائي أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أن بوتين أدان قصف المنشآت النووية الإيرانية ووصف الحرب على بأنها بالغة القسوة.

وفي السياق، أفاد مصدر إيراني مطلع بأن إنهاء الحرب كان الموضوع للاجتماع، مشيراً إلى أن رضائي أكد لبوتين أن لن تفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروطها السبعة كاملة، وأنها لن تتفاوض بشأن هذا القرار.

اقتصادياً، بحث الجانبان مشروع مد خطوط أنابيب لنقل الروسي إلى إيران، بهدف معالجة نقص الإمدادات المحلية وإعادة تصدير الغاز إلى دول مجاورة، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي أو تفاصيل تنفيذية.

وشارك في اللقاء مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، فيما مثّل الجانب الإيراني علي باقري كني والسفير الإيراني في كاظم جلالي.