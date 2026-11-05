زيلينسكي: واشنطن أوقفت مساعدات لأوكرانيا بقيمة 16 مليار دولار

أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تحصل على مساعدات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار، رغم التعهدات السابقة بتقديمها، مشدداً على أن ستواصل المطالبة بهذه الأموال.

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وفي مقابلة مع قناة "TSN" ، أوضح أن المبلغ المذكور لم يُصرف بموجب الاتفاقات والقرارات السابقة، لافتاً إلى أن ستواصل السعي للحصول عليه، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره للمساعدات التي تلقتها .

وأشار إلى أنه يعمل على تأمين حزمة دعم أمركية جديدة، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية يفرض على بلاده مواصلة تعزيز قدراتها وعدم التوقف عن طلب المساعدة.

ولفت زيلينسكي إلى أن المطالبة بمزيد من الدعم تندرج ضمن مسؤولياته، مضيفاً أن الشركاء يحثونه على مواصلة الضغط للحصول على المساعدات، من دون التردد في تكرار المطالب الأوكرانية.