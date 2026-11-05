تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحسم بشأن ملف إيران سيكون قريبا.. ترامب يدرس 3 خيارات

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الحسم بشأن ملف إيران سيكون قريبا.. ترامب يدرس 3 خيارات
الحسم بشأن ملف إيران سيكون قريبا.. ترامب يدرس 3 خيارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمستشاريه للأمن القومي، للحسم بشأن التعامل مع إيران.
Advertisement

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، القول إن ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي اجتمعوا أمس الخميس بشأن إيران لأول مرة منذ الانتخابات، وذلك في إطار إحاطته الاستخباراتية الأسبوعية.
ويدرس ترامب  في الوقت الحالي، 3 خيارات هي: شن ضربات، أو مواصلة خنق النظام الإيراني اقتصاديا، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة للإيرانيين.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات القتالية الرئيسية في إيران، على الرغم من أنها لم تتلق توجيهات جديدة من واشنطن.

معلقا بأن وصول مجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة للبحرية الأميركية الثالثة إلى الشرق الأوسط، قد يكون مؤشرا على أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات.

وقال مسؤول أميركي إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتها الضاربة ستقضي بضعة أيام في سنغافورة، ابتداءً من الجمعة في زيارة للميناء. ولن تصل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية قبل منتصف نوفمبر.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنتخذ قرارا الآن. بشأن المضي قدما من عدمه". في إشارة إلى شن ضربات لضمان القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ولكنه أضاف: "أفضّل تجنّب تدمير بقية البلاد إن أمكن، ولكن ربما سأضطر لذلك. ستعرفون قريبا".

ويواصل الوسطاء القطريون والباكستانيون، مناقشاتهم مع الإيرانيين والبيت الأبيض، بشأن مسودة اقتراح تدعو الجانبين إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات على مدى يومين لبناء ثقة متبادلة نحو اتفاق أوسع.

وبحسب بعض التقارير فإن المسودة تتضمن، رفع الولايات المتحدة حصارها البحري والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة.

 

مواضيع ذات صلة
ترامب يدرس 3 خيارات لإنهاء المواجهة مع إيران... تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أمور كبيرة جداً ستحدث بشأن إيران قريباً
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتخذ قرارا كبيرا بشأن إيران قريبا
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 07:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وقال الرئيس

الإيرانية

الإيراني

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:09 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:09 | 2026-11-06
Lebanon24
23:57 | 2026-11-05
Lebanon24
23:44 | 2026-11-05
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05
Lebanon24
23:27 | 2026-11-05
Lebanon24
23:16 | 2026-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24