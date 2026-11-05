الحسم بشأن ملف إيران سيكون قريبا.. ترامب يدرس 3 خيارات

ويدرس ترامب في الوقت الحالي، 3 خيارات هي: شن ضربات، أو مواصلة خنق النظام اقتصاديا، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة للإيرانيين.ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات القتالية الرئيسية في إيران، على الرغم من أنها لم تتلق توجيهات جديدة من .معلقا بأن وصول مجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة للبحرية الأميركية الثالثة إلى ، قد يكون مؤشرا على أن تخطط لشن ضربات.وقال مسؤول أميركي إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتها الضاربة ستقضي بضعة أيام في سنغافورة، ابتداءً من الجمعة في زيارة للميناء. ولن تصل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية قبل منتصف نوفمبر.ترامب للصحفيين في : "سنتخذ قرارا الآن. بشأن المضي قدما من عدمه". في إشارة إلى شن ضربات لضمان على البرنامج الإيراني، ولكنه أضاف: "أفضّل تجنّب تدمير بقية البلاد إن أمكن، ولكن ربما سأضطر لذلك. ستعرفون قريبا".ويواصل الوسطاء القطريون والباكستانيون، مناقشاتهم مع الإيرانيين والبيت الأبيض، بشأن مسودة اقتراح تدعو الجانبين إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات على مدى يومين لبناء ثقة متبادلة نحو اتفاق أوسع.وبحسب بعض التقارير فإن المسودة تتضمن، رفع الولايات المتحدة حصارها البحري والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.