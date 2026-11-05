هذا ما كشفه كوشنر عن محادثات بروكسل بشأن أوكرانيا

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أوضح المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، أن بلاده عقدت في بروكسل مناقشات "مثمرة وجوهرية" مع وحلف الناتو والشركاء ، تمحورت حول عنصرين مترابطين لتحقيق سلام دائم، هما: الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكل أمني أوسع.وقال كوشنر، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن تعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لإيجاد "حلول عملية" تنهي الحرب وتضع الأسس لسلام مستدام، مضيفا أن الهدف هو معالجة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف من خلال "ترتيبات عملية متفق عليها بشكل متبادل" تقلل من مخاطر نشوب صراعات مستقبلية.وكشف المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن الأسبوع المقبل سيشهد في أبوظبي أولى جولات المحادثات الثلاثية بشأن السلام، بمشاركة أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير الماضي. وأوضح أن واشنطن عملت مع كلا الطرفين على صياغة "مقترحات جادة" تضمن أن تكون هذه المحادثات جوهرية ومثمرة قدر الإمكان.وشدد كوشنر على أن جعل تحقيق السلام "أولوية قصوى"، وأن التركيز ينصب حاليا على إنجاز "العمل الدقيق والشاق" اللازم لتحويل هذا الهدف إلى اتفاق شامل ودائم.