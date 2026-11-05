واشنطن تحشد حاملات الطائرات والمدمرات في محيط إيران

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ونقل موقع "إي إيه " عن الصحافي في موقع "أكسيوس" باراك رافيد، استناداً إلى مصدر مطّلع، أن حاملة الطائرات ستتوقف الخميس في سنغافورة، حيث ستمكث عدة أيام قبل مواصلة تحركها باتجاه الشرق الأوسط.وبحسب قناة " "، التي استندت إلى صور أقمار اصطناعية، تضم المجموعة البحرية الموجودة حالياً في بحر الجنوبي أربع سفن. وإلى جانب حاملة الطائرات، تضم الطراد الصاروخي "يو إس إس تشوسين"، والمدمرتين "يو إس إس بول هاميلتون" و"يو إس إس ديكاتور"، إضافة إلى السفينة غير المأهولة "سي هوك"، المصممة لتنفيذ مهام الإلكتروني والمراقبة السطحية وتحت الماء والإنذار المبكر.ووفق معلومات المعهد البحري الأميركي، توجد حالياً مجموعتان قتاليتان لحاملات الطائرات في بحر العرب، جنوب شرقي ، تقودهما حاملتا الطائرات "يو إس إس " و"يو إس إس جورج بوش"، وتتمركز على كل منهما 48 طائرة مقاتلة.وتضم القوات البحرية الموجودة قرب إيران، إلى جانب حاملتي الطائرات، طراداً و11 مدمرة صاروخية، فضلاً عن قاعدة الإسناد البحرية الاستكشافية "يو إس إس ميغيل كيث".كما تتمركز مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية في البحر الأحمر، ومدمرتان أخريان في شرق البحر الأبيض المتوسط.وفي المقابل، غادرت مجموعة هجومية برمائية منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، وتضم السفينة الهجومية البرمائية متعددة المهام "يو إس إس بوكسر"، وسفينة الإنزال البرمائية "يو إس إس بورتلاند"، وسفينة النقل والإنزال "يو إس إس كومستوك"، وعلى متنها الوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية الأميركية.وتوجد المجموعة حالياً شرق سريلانكا في المحيط الهندي.وأشار التقرير أيضاً إلى وجود مجموعة هجومية برمائية تقودها السفينة "يو إس إس ماكين آيلاند".