عقب بيع منازل في أريحا.. السلطة الفلسطينية تعتقل مجموعة من السماسرة المتورطين

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أكد مصدر فلسطيني لـ " عربية" اعتقال مجموعة من سماسرة الأراضي والعقارات في مدينة أريحا، إلى جانب آخرين من محافظتي والقدس.ولفت المصدر إلى إخضاع المعتقلين للتحقيق على خلفية ضلوعهم في "تسريب" 8 منازل لمستوطنين في مدينة أريحا، عبر بيعها بأسلوب "مخادع".وأعلن المصدر أن السماسرة الموقوفين أودعوا الحجز لمدة 15 يوما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وامتداداتها في المحافظات الأخرى.وتابع المصدر أن عملية بيع المنازل جرت بطرق مخادعة، إذ توجه السماسرة إلى أصحاب المنازل وأقنعوهم ببيع عقاراتهم المهددة بالهدم من قبل الجيش ، بحجة أنها بنيت دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، وأوهموا المالكين بأن المشتري سيكون شخصية فلسطينية من داخل الخط الأخضر، وأنه سيجري إجراءات قانونية عبر المحاكم لوقف أوامر الهدم، وهو ما دفع الملاك إلى الموافقة على البيع.تأتي هذه الإجراءات، في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة " "، عن أن سيطرة المستوطنين على المنازل جرت بذريعة إتمام صفقات شراء سرية.(سكاي نيوز)