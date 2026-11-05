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عربي-دولي

عقب بيع منازل في أريحا.. السلطة الفلسطينية تعتقل مجموعة من السماسرة المتورطين

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:16
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عقب بيع منازل في أريحا.. السلطة الفلسطينية تعتقل مجموعة من السماسرة المتورطين
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أكد مصدر فلسطيني لـ "سكاي نيوز عربية" اعتقال السلطة الفلسطينية مجموعة من سماسرة الأراضي والعقارات في مدينة أريحا، إلى جانب آخرين من محافظتي الخليل والقدس.
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ولفت المصدر إلى إخضاع المعتقلين للتحقيق على خلفية ضلوعهم في "تسريب" 8 منازل لمستوطنين في مدينة أريحا، عبر بيعها بأسلوب "مخادع".

وأعلن المصدر أن السماسرة الموقوفين أودعوا الحجز لمدة 15 يوما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وامتداداتها في المحافظات الأخرى.

وتابع المصدر أن عملية بيع المنازل جرت بطرق مخادعة، إذ توجه السماسرة إلى أصحاب المنازل وأقنعوهم ببيع عقاراتهم المهددة بالهدم من قبل الجيش الإسرائيلي، بحجة أنها بنيت دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج"، وأوهموا المالكين بأن المشتري سيكون شخصية فلسطينية من داخل الخط الأخضر، وأنه سيجري إجراءات قانونية عبر المحاكم الإسرائيلية لوقف أوامر الهدم، وهو ما دفع الملاك إلى الموافقة على البيع.

تأتي هذه الإجراءات، في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن سيطرة المستوطنين على المنازل جرت بذريعة إتمام صفقات شراء سرية.(سكاي نيوز)
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