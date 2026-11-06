زيلينسكي يستنجد بدول أميركا اللاتينية

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً عاجلاً إلى قادة دول أميركا اللاتينية وإسبانيا لتقديم معدات كهربائية تساعد بلاده على إصلاح شبكة الطاقة المتضررة جراء الهجمات الروسية، محذّراً من صعوبة المرحلة المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

وخلال مشاركته في القمة الإيبيرية الأميركية الثلاثين في العاصمة الإسبانية مدريد، الخميس، قال زيلينسكي إن كل محطة لتوليد الكهرباء في تعرضت لأضرار جراء الهجمات، بدرجات متفاوتة، داعياً إلى تعاون دولي سريع لتأمين المعدات اللازمة لإعادة بناء منظومة الطاقة وصيانتها.

وبحسب شبكة "يورونيوز"، طلب زيلينسكي من قادة الدول المشاركة المساعدة في ربط أوكرانيا بالشركات والمصنّعين القادرين على توفير المعدات المطلوبة، قائلاً: "نحتاج إلى معدات تتوافق مع شبكة الكهرباء لدينا، ونحتاج إليها بسرعة".

وحدّد الرئيس الأوكراني احتياجات بلاده، مشيراً إلى اهتمام كييف بالحصول على محوّلات كهربائية من البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا، وكابلات كهرباء من تشيلي، إضافة إلى معدات كهربائية وكابلات ومولّدات من إسبانيا.

وشملت قائمة الاحتياجات مولّدات تعمل بالديزل والغاز، إلى جانب المحوّلات والكابلات والمعدات الإلكترونية، في ظل استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة، بما فيها المعدات التي تعتمد عليها محطات الطاقة النووية .

تحذير من شتاء صعب

وتأتي دعوة زيلينسكي مع تصاعد المخاوف من مواجهة أوكرانيا شتاءً صعباً، بعدما تسببت الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في زيادة الضغوط على شبكة الكهرباء. وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قد وصف، الثلاثاء، الإمدادات في العاصمة بأنها "صعبة للغاية".

ودعا زيلينسكي قادة دول المنطقة أيضاً إلى عدم الصمت إزاء ما وصفه بـ"عمليات القتل الجماعي" التي تنفذها عبر القصف والهجمات بالطائرات المسيّرة، مشيراً إلى هجوم حديث استهدف مدرسة كان مدنيون قد تجمعوا فيها للحصول على مساعدات إنسانية، كما تحدث عن نقل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، مطالباً بممارسة مزيد من الضغط الدولي على .

ولفت إلى أن الحرب غيّرت متطلبات الأمن الحديث، مشدداً على أهمية الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية والدفاعات الجوية، وداعياً الدول المشاركة إلى التعاون مع أوكرانيا في مبادرات تتعلق بالتكنولوجيا الدفاعية.

لقاءات في مدريد وتحركات دبلوماسية

وعلى هامش القمة، التقى زيلينسكي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كما اجتمع بالملك فيليبي السادس، حيث قدّم تعازيه بضحايا حادث اصطدام قطارين في مدينة توليدو، وأطلعه على تداعيات الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا.

وشكر زيلينسكي إسبانيا على دعمها المتواصل، مؤكداً أن بلاده تعمل مع شركائها لتعزيز دفاعاتها الجوية وحماية السكان، وأنها تعوّل على استمرار الدعم الإسباني في هذا المجال.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى مدريد في وقت تتواصل فيه الجهود التي تقودها لاستئناف مفاوضات السلام بين كييف وموسكو، مع استعداد الأطراف لاستئناف المحادثات الثلاثية الأسبوع المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.