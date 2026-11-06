ايلون ماسك هرب من الديمقراطيين… فلاحقوه إلى تكساس!

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في مفارقة سياسية لافتة، وجد الملياردير الأميركي إيلون نفسه أمام مشهد لم يكن يتوقعه حين اختار ولاية تكساس وجهة لإقامته وأعماله، هرباً من السياسات التي انتهجها في ، بعدما نجح " " في تحقيق اختراق انتخابي تاريخي داخل الولاية التي شكّلت لعقود أحد أبرز معاقل الجمهوريين.وكان ماسك قد انتقل للإقامة في تكساس عام 2020، قبل أن ينقل المقر لشركة «تسلا» إليها عام 2021، ثم يعلن عام 2024 نقل مقرّي «سبيس إكس» ومنصة «إكس»، على خلفية خلافاته مع سلطات كاليفورنيا بشأن الضرائب والقيود التنظيمية والتشريعات الاجتماعية.غير أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية حملت مفاجأة سياسية، مع فوز جيمس تالاريكو بمقعد تكساس في الأميركي، متغلباً على كين باكستون، في أول انتصار بهذا المقعد منذ عام 1988.ولم تتوقف المفارقة عند حدود الفوز الانتخابي، إذ كان ماسك قد ضخّ أموالاً طائلة لدعم الجمهوريين في تكساس، في محاولة للحفاظ على نفوذ الحزب داخل الولاية، قبل أن تأتي النتائج بعكس رهاناته، مع فوز أيضاً بمنصب الحاكم.وهكذا، فإن الولاية التي اختارها ماسك ملاذاً من سياسات الديمقراطيين، باتت تشهد صعوداً سياسياً للحزب نفسه، في تطور يضع أحد أبرز داعمي الجمهوريين أمام واقع انتخابي جديد في عقر مقره الاقتصادي والسياسي. ويبقى السؤال: هل سيضطر ماسك إلى الهروب مجدداً بحثاً عن معقل جمهوري آخر؟