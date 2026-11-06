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عربي-دولي

"الأونروا": 94% من سكان غزة بحاجة عاجلة إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية

Lebanon 24
06-11-2026 | 02:28
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الأونروا: 94% من سكان غزة بحاجة عاجلة إلى المأوى والمساعدات غير الغذائية
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يحتاج نحو 1.98 مليون شخص في قطاع غزة إلى مساعدات عاجلة لتأمين المأوى والمواد غير الغذائية، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بحسب وكالة "وفا". ويشكّل هؤلاء 94% من سكان القطاع، فيما يواجه 58% من السكان احتياجات حرجة أو كارثية في مجال الإيواء.

وكشف تقييم لاحتياجات الشتاء، شمل 113 موقعاً للنازحين، أن 18 مركز إيواء طارئاً غير آمنة. ومن بين هذه المراكز، أربعة تواجه خطراً مرتفعاً جداً بالانهيار، وستة تواجه خطراً مرتفعاً، وثمانية تواجه خطراً متوسطاً.

وأشارت الوكالة إلى أن 84% من سكان القطاع يواجهون انقطاعات متكررة وغير منتظمة في الحصول على مياه آمنة ونظيفة، فيما أفادت 89% من الأسر بأنها لا تحصل على ما يكفي من مستلزمات النظافة الأساسية.

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