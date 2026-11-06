استهداف مصفاة نفط روسية بهجوم مسيّرات... وموسكو تعلن إسقاط 142 طائرة

اندلع حريق في منشأة صناعية بمنطقة أفيسبك في إقليم كراسنودار الروسي، فجر الجمعة، وسط تقارير عن استهداف مصفاة أفيسبكي النفطية بهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، فيما أعلنت الروسية إسقاط 142 مسيّرة خلال الليل.

وبحسب موقع "كييف بوست"، دوّت صفارات الإنذار في أنحاء إقليم كراسنودار بعد الساعة الواحدة فجراً بالتوقيت المحلي، وأفاد سكان بسماع انفجارات متتالية، فيما فرض مطار كراسنودار قيوداً مؤقتة على حركة الطائرات، ضمن إجراء احترازي لحماية المجال الجوي.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية مستقلة وقنوات متابعة أوكرانية، تصاعد دخان كثيف من اتجاه المصفاة. كما أفادت منصة "أسترا" بأن محللها المتخصص في المصادر المفتوحة خلص، استناداً إلى صور التقطها شهود ، إلى اندلاع حريق في منطقة خزانات المصفاة، مع ظهور الدخان فوق الجزء من المنشأة.

وأكد المقر العملياتي في إقليم كراسنودار اندلاع حريق في إحدى المنشآت بمنطقة أفيسبك، نتيجة سقوط حطام مسيّرة، من دون تحديد اسم المنشأة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات، وإلى أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في الموقع. وأضاف أن الحطام ألحق أضراراً بنوافذ شقة في مبنى سكني منخفض الارتفاع.

لكن "كييف بوست" أشار إلى أنه لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من استهداف مصفاة أفيسبكي، كما لم يكن حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف قد أكد رسمياً تعرضها للهجوم أو اندلاع حريق فيها حتى وقت نشر التقرير.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 142 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فوق مناطق كورسك وبيلغورود وتولا وأوريول وروستوف وأستراخان وموسكو وكراسنودار، إضافة إلى القرم ومياه البحرين الأسود وآزوف. ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم المحتمل.

وتُعد مصفاة أفيسبكي من أكبر مصافي في جنوب ، وتبلغ قدرتها السنوية على معالجة النفط الخام نحو 7.2 ملايين طن متري، وتنتج البنزين والديزل ومشتقات المكثفات الغازية ومخلفات النفط الثقيلة والكبريت.

وكانت المصفاة قد تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة في مناسبات عدة خلال العام الجاري، بينها هجوم في 25 آب، قالت هيئة الأركان العامة لاحقاً إن وحدات من قوات الدفاع استهدفت خلاله منشآت داخل المصفاة. وسبق ذلك استهدافها في 21 كانون الثاني و14 آذار و11 حزيران و14 ، ما أدى إلى اندلاع حرائق، بينها حرائق في مستودعات الخزانات.