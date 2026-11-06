أمير قطر بحث مع ترامب جهود خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد في المنطقة، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من ترامب، وفق بيان للديوان الأميري.
وتناول الاتصال مساعي قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المفاوضات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشدّد أمير قطر على أهمية مواصلة الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.