أمير قطر بحث مع ترامب جهود خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل

بحث الشيخ مع الرئيس الأميركي جهود خفض التصعيد في المنطقة، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من ، وفق بيان للديوان الأميري.

وتناول الاتصال مساعي قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المفاوضات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وشدّد أمير قطر على أهمية مواصلة الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.