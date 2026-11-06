تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم.. رئيس باراغواي يعلن استقالته

Lebanon 24
06-11-2026 | 03:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم.. رئيس باراغواي يعلن استقالته
بعد تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم.. رئيس باراغواي يعلن استقالته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدم رئيس الباراغواي سانتياغو بينيا استقالته بعد تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم، وخرج الآلاف إلى الشوارع أمس الخميس في احتجاجات غاضبة.
Advertisement

وأرجأ الكونغرس البتّ في استقالة بينيا فيما تتواصل إجراءات عزله، ما يعني بقاءه في منصبه موقتا.

وأدّى استحواذ المصرف المركزي الثلاثاء الماضي على "بنك أوينو" المرتبط ببينيا إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم متقاعدون، وأثار تظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.

وتظاهر الآلاف في باراغواي أمام مبنى الكونغرس الخميس، للاحتجاج ضد بينيا الذي لا تزال استقالته معلّقة.

وهتف المتظاهرون "أعيدوا الأموال"، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس، وشهدت تظاهرات سابقة مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

وصوّت النواب بالإجماع أمس الخميس على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية الأزمة، متهمين إيّاه بسوء التصرف ووجود تضارب في المصالح.

وقال الرئيس اليميني في مقطع مصوّر نشره على منصة "إكس" وأعلن فيه استقالته "أودّ أن أعتذر من الشعب إذا كنت قصرت في أي مرحلة. لم تكن لدي البتة نية خيانة الثقة التي منحتموني إياها".

وأضاف أن أولويته تتمثل في "طمأنة مواطني باراغواي الذين وضعوا مدخراتهم في نظامنا المالي".

وأكّد بينيا لاحقا أنّه "سيمثل" أمام مجلس الشيوخ و"سيمارس حقه في الدفاع" عن نفسه خلال محاكمة لعزله قد تُعقد الجمعة.

واستقال وزير داخليته إنريكي رييرا أيضا أمس الخميس، وفق مرسوم نشرته وسائل إعلام محلية، وعُيّن كارلوس بينيتيس خلفا له بالإنابة.(أ.ف.ب)

مواضيع ذات صلة
رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يعلن رسمياً استقالته من منصبه
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 13:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: أعرب عن حزني لتعذر حضور الرئيس محمود عباس معنا لعامين متتالين
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 13:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كارتال يعلن استقالته... ورئيس فنربهتشة يؤكد بقاءه
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 13:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: نرحّب بقوة أوروبية بديلة لليونيفيل إذا تعذّر التمديد
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 13:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

استقال وزير

مجلس الشيوخ

وقال الرئيس

الكونغرس

سانتياغو

إذا كنت

تياغو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-11-06
Lebanon24
06:17 | 2026-11-06
Lebanon24
06:13 | 2026-11-06
Lebanon24
05:50 | 2026-11-06
Lebanon24
05:30 | 2026-11-06
Lebanon24
05:14 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24