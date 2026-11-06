بكين تندد بالعقوبات الأميركية على كوبا

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ندّدت اليوم الجمعة بالعقوبات الأميركية الجديدة على كوبا، متهمة بالسعي إلى "تقويض" تعاونها مع .وقال الناطق باسم غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي ، إن " تعارض بشدة التدخل الأميركي ومحاولات واشنطن تقويض التعاون الصيني ".وأضاف أن "الصين تدعم كوبا بقوة في الحفاظ على سيادتها الوطنية"، مؤكدا أنها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".وفرضت الخميس حزمة جديدة من على كوبا، استهدفت قطاع الإلكترونيات وابنة رئيسة مجموعة "غايسا" الاقتصادية العسكرية.كما طالت العقوبات، للمرة الأولى، شركتين صينيتين تقول واشنطن إنهما تزودان الجيش الكوبي بمعدات إلكترونية وأجهزة أمنية.(أ.ف.ب)