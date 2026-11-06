بكين تندد بالعقوبات الأميركية على كوبا

ندّدت بكين
اليوم الجمعة بالعقوبات الأميركية الجديدة على كوبا، متهمة واشنطن
بالسعي إلى "تقويض" تعاونها مع هافانا
.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية
غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري
، إن "الصين
تعارض بشدة التدخل الأميركي ومحاولات واشنطن تقويض التعاون الصيني الكوبي
".
وأضاف أن "الصين تدعم كوبا بقوة في الحفاظ على سيادتها الوطنية"، مؤكدا أنها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".
وفرضت الولايات المتحدة
الخميس حزمة جديدة من العقوبات
على كوبا، استهدفت قطاع الإلكترونيات وابنة رئيسة مجموعة "غايسا" الاقتصادية العسكرية.
كما طالت العقوبات، للمرة الأولى، شركتين صينيتين تقول واشنطن إنهما تزودان الجيش الكوبي بمعدات إلكترونية وأجهزة أمنية.(أ.ف.ب)