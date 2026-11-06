تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بكين تندد بالعقوبات الأميركية على كوبا

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بكين تندد بالعقوبات الأميركية على كوبا
بكين تندد بالعقوبات الأميركية على كوبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ندّدت بكين اليوم الجمعة بالعقوبات الأميركية الجديدة على كوبا، متهمة واشنطن بالسعي إلى "تقويض" تعاونها مع هافانا.
Advertisement

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن "الصين تعارض بشدة التدخل الأميركي ومحاولات واشنطن تقويض التعاون الصيني الكوبي".

وأضاف أن "الصين تدعم كوبا بقوة في الحفاظ على سيادتها الوطنية"، مؤكدا أنها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".

وفرضت الولايات المتحدة الخميس حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، استهدفت قطاع الإلكترونيات وابنة رئيسة مجموعة "غايسا" الاقتصادية العسكرية.

كما طالت العقوبات، للمرة الأولى، شركتين صينيتين تقول واشنطن إنهما تزودان الجيش الكوبي بمعدات إلكترونية وأجهزة أمنية.(أ.ف.ب)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تندد بالعقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين تعارض العقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركية جديدة على كوبا
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تندّد بأعمال العنف خلال الاحتجاجات في ألبانيا
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الصينية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

العقوبات

الصينية

بات على

واشنطن

الكوبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:24 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:24 | 2026-11-06
Lebanon24
09:00 | 2026-11-06
Lebanon24
08:52 | 2026-11-06
Lebanon24
08:30 | 2026-11-06
Lebanon24
08:30 | 2026-11-06
Lebanon24
08:17 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24