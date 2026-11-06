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عربي-دولي

بالفيديو: مقاتلات "F-35A" أميركية تتزوّد بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:40
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بالفيديو: مقاتلات F-35A أميركية تتزوّد بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط
بالفيديو: مقاتلات F-35A أميركية تتزوّد بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط photos 0
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أظهر مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، مقاتلات شبحية من طراز "F-35A" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تتزوّد بالوقود من طائرة صهريج من طراز "KC-135 Stratotanker" أثناء تسيير دوريات في أجواء الشرق الأوسط.

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