بالفيديو: مقاتلات "F-35A" أميركية تتزوّد بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط

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أظهر مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، مقاتلات شبحية من طراز "F-35A" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تتزوّد بالوقود من طائرة صهريج من طراز "KC-135 Stratotanker" أثناء تسيير دوريات في أجواء الشرق الأوسط.
نشرت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، الخميس، مقطعاً مصوراً لمقاتلات شبحية من طراز F-35A، تابعة للقوات الجوية، نفذت عمليات تزود بالوقود جواً من طائرة صهريج من طراز KC-135 Stratotanker، أثناء تسيير دوريات جوية في أجواء الشرق الأوسط. https://t.co/wsO4FBL6O7— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 6, 2026
نشرت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، الخميس، مقطعاً مصوراً لمقاتلات شبحية من طراز F-35A، تابعة للقوات الجوية، نفذت عمليات تزود بالوقود جواً من طائرة صهريج من طراز KC-135 Stratotanker، أثناء تسيير دوريات جوية في أجواء الشرق الأوسط. https://t.co/wsO4FBL6O7