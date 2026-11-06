بالفيديو: مقاتلات "F-35A" أميركية تتزوّد بالوقود جواً فوق الشرق الأوسط

نشرت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، الخميس، مقطعاً مصوراً لمقاتلات شبحية من طراز F-35A، تابعة للقوات الجوية، نفذت عمليات تزود بالوقود جواً من طائرة صهريج من طراز KC-135 Stratotanker، أثناء تسيير دوريات جوية في أجواء الشرق الأوسط. https://t.co/wsO4FBL6O7