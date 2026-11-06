أزمة سكن في أوروبا... إرتفاع لافت في أسعار المنازل والإيجارات

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كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء "يوروستات"، ارتفاع أسعار المنازل في بنحو 69% بين عام 2015 والربع الثاني من عام 2026، مع زيادة سنوية بلغت 4.7% خلال الربع الثاني، مقابل ارتفاع الإيجارات بنسبة 3%.وتفاوتت الزيادات بين ؛ إذ ارتفعت أسعار المنازل في بلغاريا 14.3%، والبرتغال 14.2%، وليتوانيا 12.8%، مقارنة بمتوسط عام 2025.وفي سوق الإيجارات، سجلت رومانيا زيادة بنسبة 41.2%، وكرواتيا 22.1%، وسلوفينيا 10.2%.وعلى مستوى أسعار البيع الفعلية للمتر المربع، بلغ متوسط سعر الشقق في 4,162 ، مقابل 5,212 يورو في فيينا.وفي التشيك، وصل المتوسط إلى 72,410 كرونات، بما يعادل نحو 2,900 يورو، وارتفع في براغ إلى 131,520 كرونة، أي قرابة 5,250 يورو للمتر.أما ، فسجل متوسط السعر الوسيط للمتر المربع من المساكن العائلية المبيعة 2,076 يورو، مقابل 3,439 يورو في لشبونة الكبرى، و3,139 يورو في الغارف، و2,305 يورو في بورتو. وفي سلوفينيا، بلغ السعر الوسيط 3,070 يورو، مقابل 4,890 يورو في ليوبليانا.وفي مراكز المدن الكبرى، يتجاوز سعر المتر المربع للشقق 22 ألف يورو في زيورخ، ويقترب من 19.5 ألف يورو في ، ويتجاوز 17 ألف يورو في ، مقابل نحو 12.8 ألف يورو في ، وفق تقرير معهد دويتشه بنك للأبحاث لعام 2026. (ارم نيوز)