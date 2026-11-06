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عربي-دولي

لا تقدّم في أعمال هاري وميغان الهوليوودية

Lebanon 24
06-11-2026 | 07:30
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كشفت مصادر لصحيفة "بيج 6" المتخصصة بأخبار المشاهير، أنّ فيلمين يعمل عليهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، هما "Meet Me at the Lake" و"The Wedding Date"، لا يزالان في مرحلة التطوير، من دون إحراز تقدم ملموس منذ آذار الماضي.
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ويستند الفيلم الأول إلى رواية للكاتبة كارلي فورتشن، ويخضع للتطوير منذ اب 2023، فيما يستند الثاني إلى رواية رومانسية للكاتبة جاسمين غيلوري، وبدأ العمل عليه عام 2025. 

وفي المقابل، أوضح مصدر مطلع على صناعة السينما أن طول فترة التطوير أمر معتاد في هوليوود، خصوصاً عند تحويل الروايات إلى أعمال سينمائية.

كما لم تظهر مستجدات بشأن المسلسل الذي يعتزم الزوجان إنتاجه حول رياضة البولو، في حين تشير تقارير إلى أن الأمير هاري يعمل على فيلم وثائقي عن والدته الراحلة الأميرة ديانا، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاتها العام المقبل. (ارم نيوز)
 
 
 
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فنون ومشاهير

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ميغان ماركل

هاري وميغان

ارم نيوز

هوليوود

التزام

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