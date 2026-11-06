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عربي-دولي

وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان استئناف المفاوضات

Lebanon 24
06-11-2026 | 11:41
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وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان استئناف المفاوضات
وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان استئناف المفاوضات photos 0
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أفادت وزارة الخارجية العراقية، بأن الوزير فؤاد حسين تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.
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وأضافت الوزارة، أن عراقجي استعرض خلال الاتصال الرؤية الإيرانية بشأن التهيئة لاستئناف المفاوضات، التي سبق طرحها قبل الانتخابات النصفية الأميركية، موضحاً أنها تتضمن تحديد المواعيد المتعلقة ببدء المسار التفاوضي، وإعادة فتح مضيق هرمز، والعودة إلى النقاط الواردة في التفاهمات التي جرى التوصل إليها في باكستان، فضلاً عن إضافة نقاط تتعلق بالملف النووي الإيراني.

من جانبه، تطرق الوزير العراقي إلى الانتخابات النصفية الأميركية ونتائجها وانعكاساتها المحتملة على تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأشار حسين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة من التوتر المتصاعد، في ظل استمرار احتمالات تجدد العمليات العسكرية، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات عملية تسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لخفض التوتر.

وطرح الوزير العراقي مبادرة لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة طهران وواشنطن، بهدف بحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية تسهم في معالجة الخلافات القائمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد حسين أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار، بما يدعم الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.
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