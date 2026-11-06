القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ 1211 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

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أعلنت القوات المسلحة ، تنفيذ 1211 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن".وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، إن العمليات استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم وآلياتهم ومصادر نيرانهم، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.وأضاف البيان أنه "في تعز، يواصل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خوض المعارك في جبهتي الشقب والأقروض، ولا سيما في منطقتَي صنمات والصراري، حيث استهدفت وحداتنا مواقع الميليشيا وتحركاتها، وأجبرت مجاميع منها على التراجع، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر، فيما تستمر المواجهات في عدد من المحاور".وتابع أنه "في جبهة طور الباحة، تمكنت قوات درع الوطن والعمالقة من السيطرة على عدد من المواقع، والتصدي لهجمات الميليشيا ومحاولات تسللها".وأشار إلى أنه "في جبهات مأرب، نفذت وحداتنا عمليات هجومية على مواقع في قطاعَي رغوان ومحزام ماس، وواصلت استهداف تعزيزات الميليشيا وتحصيناتها".وأفاد بأن عمليات الاستهداف أسفرت عن "تحييد نحو 387 من قيادات الميليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 96 وسيلة وآلية وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ".وأكد المتحدث أن القوات المسلحة اليمنية "تواصل أداء مهامها بعزيمة ثابتة، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".