تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"تلغراف" تكشف مضمون رسالة خامنئي إلى بوتين

Lebanon 24
06-11-2026 | 13:02
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تلغراف تكشف مضمون رسالة خامنئي إلى بوتين
تلغراف تكشف مضمون رسالة خامنئي إلى بوتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن إيران تجري محادثات مع روسيا للحصول على منظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس-400"، مشيرة إلى أن هذا الطلب شكّل محور رسالة بعث بها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن طهران متفائلة بإمكانية موافقة بوتين على تسليم المنظومات التي تسعى للحصول عليها منذ سنوات، في إطار جهودها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد التقى بوتين في الكرملين، الخميس، وسلّمه رسالة شخصية من خامنئي، فيما أكد الجانبان أن المحادثات تناولت الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب التقرير، سبق أن أبدت موسكو تحفظات على تزويد طهران بهذه المنظومات، وسط اعتبارات تتعلق بعلاقاتها الإقليمية واحتياجاتها العسكرية في حرب أوكرانيا.

ولم تعلن روسيا أو إيران حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم منظومات "إس-400"، كما لم يكشف أي منهما رسمياً عن مضمون رسالة خامنئي.
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: رضائي سلّم بوتين رسالة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة حادّة.. زيلينسكي يكشف خطورة التفاهم مع بوتين
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلغراف": مخطط إيراني محتمل لإرباك الانتخابات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلغراف" تحذّر من تهديد حوثي متزايد لأمن أوروبا وإمدادات الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 00:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-06
Lebanon24
16:46 | 2026-11-06
Lebanon24
16:45 | 2026-11-06
Lebanon24
16:44 | 2026-11-06
Lebanon24
16:35 | 2026-11-06
Lebanon24
16:30 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24