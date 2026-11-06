"تلغراف" تكشف مضمون رسالة خامنئي إلى بوتين

Advertisement

كشفت صحيفة "تلغراف" أن تجري محادثات مع للحصول على منظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس-400"، مشيرة إلى أن هذا الطلب شكّل محور رسالة بعث بها المرشد مجتبى خامنئي إلى .ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن طهران متفائلة بإمكانية موافقة بوتين على تسليم المنظومات التي تسعى للحصول عليها منذ سنوات، في إطار جهودها لإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية.وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد التقى بوتين في الكرملين، الخميس، وسلّمه رسالة شخصية من خامنئي، فيما أكد الجانبان أن المحادثات تناولت الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.وبحسب التقرير، سبق أن أبدت تحفظات على تزويد طهران بهذه المنظومات، وسط اعتبارات تتعلق بعلاقاتها الإقليمية واحتياجاتها العسكرية في حرب .ولم تعلن روسيا أو إيران حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم منظومات "إس-400"، كما لم يكشف أي منهما رسمياً عن مضمون رسالة خامنئي.