السجن 200 عام لزعيم طائفة دينية في كينيا بعد إدانته بقتل 191 شخصاً

قضت في مدينة مومباسا الكينية، الجمعة، بسجن بول ، مؤسس "الأخبار السارة الدولية"، لمدة 200 عام، بعد إدانته بالتسبب في مقتل 191 شخصاً، معظمهم من الأطفال، عبر ممارسات شملت التجويع القسري والاعتداءات.

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وشمل الحكم أكثر من 24 متهماً آخرين، فيما توزعت عقوبة ماكنزي على حكمين، مدة كل منهما ، أحدهما عن الوفيات الناجمة عن التجويع، والآخر عن جرائم القتل المباشر، وفق شبكة " إن" الأميركية.

وكان ماكنزي قد أقنع أتباعه بترك منازلهم والانتقال إلى غابة شاكاهولا شرقي كينيا، مدعياً أن الصيام هناك سيقربهم من الله ويؤهلهم لدخول الجنة.

وكشفت التحقيقات أن الصيام فُرض على أفراد الطائفة، وسط إجراءات لمنعهم من مغادرة الغابة، فيما تعرض المخالفون للعنف، وحُرم الأطفال خصوصاً من الطعام وعوقبوا عند محاولتهم الأكل أو الهرب.

وبحسب تقرير لمجلس الشيوخ الكيني، كان ماكنزي يبشر بنهاية العالم في آب 2023، وحدد ترتيباً لموت أتباعه جوعاً، يبدأ بالأطفال ثم الشباب والنساء، على أن يبقى الرجال لدفن الجثث قبل وفاتهم.

وكانت المحكمة قد أدانت ماكنزي بالقتل الشهر الماضي، معتبرة أنه استخدم الخطب والمواد المكتوبة لإقناع أتباعه بأن العالم الخارجي شرير، وأن الخلاص لا يتحقق إلا داخل الغابة.

كما استندت التحقيقات إلى رسائل ومحادثات عبر تطبيق " " استُخرجت من هاتفه، وأظهرت تواصله مع أتباعه قبل انتقالهم إلى الموقع الذي شهد الوفيات الجماعية.