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عربي-دولي

من الفضاء إلى جبهات القتال.. كيف تسعى روسيا لتعزيز قدرات مسيّراتها؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 13:17
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من الفضاء إلى جبهات القتال.. كيف تسعى روسيا لتعزيز قدرات مسيّراتها؟
من الفضاء إلى جبهات القتال.. كيف تسعى روسيا لتعزيز قدرات مسيّراتها؟ photos 0
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أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن روسيا بدأت استخدام شبكة "راسفيت" للأقمار الاصطناعية، التي تطورها بديلاً محلياً لشبكة "ستارلينك" الأميركية، في الاتصالات العسكرية فوق الأراضي الأوكرانية، بهدف زيادة دقة هجمات طائراتها المسيرة وتقليل قابليتها للتشويش الإلكتروني.
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وقالت مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية GUR إن روسيا أطلقت 32 قمراً اصطناعياً ضمن شبكة "راسفيت" إلى المدار، خلال العام الجاري، على دفعتين في آذار وتموز.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت، الشهر الماضي، إطلاق أكثر من 30 قمراً اصطناعياً ضمن مشروع "راسفيت".

ولا يمثل هذا العدد سوى جزء ضئيل من شبكة "ستارلينك"، التي تديرها شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وتضم أكثر من 10 آلاف قمر صناعي.

حرب المسيرات تتسارع.. روسيا تهاجم وأوكرانيا تطوّر اعتراضات أسرع
تتسابق روسيا وأوكرانيا على تطوير المسيرات، فمع استخدام موسكو مسيرات هجومية نفاثة تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة، تطور كييف ستينج إس وجيت كيلر وزورليت V5.

وتستخدم أوكرانيا النسخة العسكرية من الشبكة، المعروفة باسم Starshield (ستارشيلد)، في الاتصالات العسكرية وعمليات الطائرات المسيرة، فيما لا تتوافر لروسيا إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف: "تستخدم روسيا منظومة راسفيت للأقمار الاصطناعية فوق الأراضي الأوكرانية لأغراض عسكرية".

وأوضح أن عدد الأقمار الاصطناعية الحالي لا يكفي لتوفير تغطية مستمرة للأراضي الأوكرانية، إذ تقتصر الاتصالات على فترات متقطعة أثناء مرور الأقمار فوق مناطق معينة.

وفي المقابل، دعا مجلس الأمن الروسي، إلى تسريع توسيع شبكة "راسفيت" وزيادة إنتاج الأقمار الاصطناعية ومعدات الاتصالات المرتبطة بها، محذراً من المخاطر التي يرى أن أنظمة الاتصالات الفضائية الغربية، ومنها "ستارلينك"، قد تشكلها.

توجيه المسيرات في أثناء الطيران
وذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن شبكة "راسفيت" قد تتيح للقوات الروسية تبادل البيانات في الاتجاهين مع طائراتها المسيرة فوق أوكرانيا، بما يسمح لطائرات الاستطلاع بنقل المعلومات في الوقت الفعلي، ولمشغلي المسيرات الهجومية بتعديل مساراتها أثناء الطيران، بدلاً من الاعتماد على مسارات مبرمجة مسبقاً.

وأضافت أن هذه الإمكانية قد تسمح للمسيرات بالتكيف مع تغير مواقع الأهداف أو تفادي الدفاعات الجوية، ما قد يزيد فاعلية العمليات الهجومية والاستطلاعية، ويصعب مهمة أنظمة الحرب الإلكترونية والاستخبارات الإلكترونية في اعتراضها، وفقاً ليوسوف.

وتعتزم شركة Bureau 1440 (بيرو 1440)، التي تتولى تنسيق المشروع الروسي المدعوم من الدولة، تطوير شبكة تضم أكثر من 900 قمر صناعي بحلول عام 2035، وفقاً لما أعلنته الشركة.
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